Jelena Katarina Kapa sretna je u ljubavi: 'Ispunjava me siguran zagrljaj pred spavanje'

Lijepa 32-godišnja Jelena Katarina Kapa javnosti je postala poznata kao Miss Turizma te kao manekenka koja je još kao djevojčica započela svoju karijeru. Tijekom godina znala se naći u centru pažnje medija i zbog svoje veze s voditeljem Joškom Lokasom s kojim je provela šest godina. Od toga su prošle godine, a sada ima novu ljubav. Osim u manekenstvu, okušala se i kao glumica u seriji "Nestali" gdje je imala manju ulogu, ali i kao voditeljica. Čime se danas bavi te koliko je zadovoljna u privatnom životu, pročitajte u nastavku.

Dugo vas nije bilo u medijima. Gdje ste danas, čime se bavite?

Od samog završetka fakulteta, uz modeling sam uvijek imala stalan posao u struci jer preferiram svoj i siguran novac, tako da se često događalo da istovremeno odrađujem dva pa čak i tri posla. Nakon smjene u uredu često sam trčala na snimanja, te bih dan zaokružila s 15 h rada. Danas sam pak stala malo na loptu, radim u turističkoj agenciji kao direktorica marketinga te svu kreativu i poslovni fokus usmjeravam na promotivne aktivnosti agencije kao i samo organiziranje putovanja za studente. Sretna sam što imam priliku raditi u struci i biti okružena mladim ljudima i energijom koja uljepšava i pokreće život u zabavnom smjeru.

Foto: Privatna arhiva Jelena Katarina Kapa

Kako provodite slobodno vrijeme, što vas ispunjava u svakodnevici?

Putovanja su moja strast, a boravak uz more i u prirodi sa svojim životinjama je najveća doza opuštanja za mene. Moju svakodnevnicu ispunjavaju naši psi, obitelj i siguran zagrljaj pred spavanje.

Kad se sjetite svoje manekenske karijere, biste li opet voljeli prošetati pistom? S druge strane, imali ste i manju ulogu u seriji, je li gluma nešto čemu biste se voljeli vratiti?

Još uvijek odrađujem modna snimanja i revije, iako je to znatno manje nego li u mojim dvadesetima. Rekla bih da je došlo do prirodnog odvajanja od mode i fokusa na posao u struci. Modeling će zauvijek biti moja prva ljubav, a gluma je bio dodatan iskorak koji mi je dao još jedno novo iskustvo pred kamerama. Ako bi se u budućnosti dogodila prilika koja se ne propušta, bila filmska ili modna, rado bih uskočila u ulogu.

Foto: Privatna arhiva Jelena Katarina Kapa

S obzirom na to da održavate zavidnu figuru, koliku ulogu u vašem životu igra zdrava prehrana i sport?

Hvala vam na komplimentu. S obzirom na to da bolujem od celijakije koja je neizlječiva bolest gdje je gluten free hrana jedini "lijek" - prehrana je od velike važnosti u mom životu, tako da svakodnevno kuham i rado se upuštam u istraživanje novih recepata. Smatram da je potrebna dodatna edukacija ljudi o režimu prehrane kod celijakije unutar koje gluten ne smije dolaziti ni u tragovima tako da nerijetko o tome pričam i na svojim društvenim mrežama. Često se dogodi da zbog manjka informacija i/ili interesa, ljudi taj režim shvaćaju kao dijetu za koju ne vide problematiku ako se prekrši, a suština je da gluten u slučaju oboljelih može dovesti osobu do dodatnih dijagnoza koje nažalost mogu imati koban ishod. Sport je dio mene od malih nogu, iako se trenutno ne mogu pohvaliti da sam previše aktivna zbog obaveza i okolnosti koje su utjecale na to, trudim se bar svakodnevnim šetnjama obarati korake dok se ne vratim aktivnom treniranju.

Foto: Privatna arhiva Jelena Katarina Kapa

Jeste li privatno ispunjeni, postoji li netko poseban u vašem životu?

Dokle god su moji najmiliji zdravi, sretni i pored mene, ja sam najsretnija. Volim i voljena sam. To je sve što mi je potrebno za ispunjen život-sve drugo dođe na svoje.

Je li vam ikada smetao interes javnosti za vaš život?

Koliko god mi smetao interes javnosti, uvijek sam imala razumijevanja za medije i novinare koji samo rade svoj posao kao i čitatelje kojima je u slobodno vrijeme zabavno čitati novosti vezane za javne osobe. Danas se trudim dozirati ono što stavljam na pladanj, nešto što mi je nekoć smetalo je medijska nezgrapna interpretacija određenih situacija, ali s vremenom se čovjek nauči da se ne treba boriti sa svime što ti dolazi ususret, na koncu mi je najbitnije što misle ljudi koji me okružuju, a živjeti u istini i ljubavi je najlakša i najljepša stvar.

