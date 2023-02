Bend Linkin Park objavio je novu pjesmu na Youtubeu koja se zove "Lost". Ona će se naći na reizdanju kultnog albuma Meteora koje izlazi 7. travnja. "Lost" je davno izgubljena pjesma koja nije dospjela na prvo izdanje albuma Meteora, a bend ju je objavio prije 12 sati.

Pjesmu Lost je u pola dana preslušalo gotovo milijun i pol ljudi, a spot je napravljen u japanskom anime stilu i uz pomoć AI-ja. Fanovi su oduševljeni pjesmom.

"Chester će zauvijek živjeti u našim sjećanjima", "Pokušao sam da se ne rasplačem, ali ne ide", "Linkin Park, hvala vam što ste ovo objavili, trebalo nam je to", "Nevjerojatno je kako te pjesme nekada nađu kad ih najviše trebaš, hvala vam na ovome, Linkin Park", "Tekst je opako dobar, a Chester fantastičan", "Uh, kakav nalet emocija kada sam opet čuo njegov glas", samo su neki od komentara.

Reizdanje izlazi 20 godina nakon originala, a sadržavat će sve već dobro poznate pjesme Linkin Parka s tog albuma, uključujući i Lost. Što se benda tiče, ekipa se i dalje čuje, ali im nakon smrti Chestera Benningtona nema smisla nastupati.

"Jedina vijest vezana za Linkin Park je to da svakih par tjedana pričamo. Razgovaram s ekipom ili dijelom ekipe. Nema turneje, nema nove glazbe ni albuma u pripremi. To je to što želim reći i želim da znate da se to neće dogoditi. To je sve što ću trenutno reći i to govorim zato što svaki put kada bend nešto izjavi ili napravi, svi počinju pumpati priču o bendu, a ne želim da to radite jer samo ćete se razočarati. Ne radite to", rekao je to Mike Shinoda prošle godine.