Snježana Schillinger o hrani i kulturi u Tajlandu: 'Krokodile nikada ne bih jela'

Poduzetnica Snježana Schillinger (54), poznata po svojoj strasti prema putovanjima, ovog je puta odabrala egzotični Tajland kao savršenu destinaciju za blagdane. U društvu supruga Franza provela je nezaboravne trenutke, slaveći Božić, Novu godinu i svoj rođendan. Iako je Tajland već posjetila, odlučila se vratiti zbog njegovih jedinstvenih čari, od užurbanog Bangkoka, poznatog kao Las Vegas Azije, do smirenog resorta u Krabiju. Na društvenim mrežama podijelila je dijelić atmosfere s putovanja, a s nama je otkrila detalje o cijeni hrane te preporučila što posjetiti.

Božić, Novu godinu i rođendan proveli ste na Tajlandu sa suprugom. Kako ste se odlučili za tu destinaciju? Je li to bila vaša ideja ili vašeg supruga?

Budući da smo zbog posla često na putu, osobito moj muž, zadnju sekundu smo se odlučili i on je lobirao da to bude destinacija koja ima direktan let iz Beča. Moram priznati da se to pokazalo odličnim jer večernji let bez presjedanja zapravo znači da doslovce zaspiš poslije večere i probudiš se na lokaciji. Bila sam već na Tajlandu i svakako je to jedna od lokacija koju vrijedi ponoviti i ponavljati, osobito Bangkok, koji je poznat kao Las Vegas Azije. Većina putovanja su moje ideje, ako nisu vezane za posao, jer moj muž, kao i većina muškaraca, ne voli pretjerano putovati i izlaziti iz svoje zone komfora.

Foto: Instagram "Tajland je još uvijek raj, bez obzira na sve promjene. Oduvijek je to bila destinacija s nevjerojatnom hranom, slobodom, divnim ljudima i rajskim otocima. Iako su sada mnogi otoci nacionalni parkovi, i dalje možete uživati u netaknutoj prirodi", dodala je.

Što vas je na putovanju najviše dojmilo? Koje biste turističke atrakcije preporučili drugima koji planiraju posjetiti Tajland?

Budući da sam već bila na Tajlandu, nismo previše obilazili turističke atrakcije, ali njihova svetišta koja uključuju Zlatnog Budu i hinduističke hramove svakako treba vidjeti. To je zemlja koja je maksimalno posvećena turizmu i da ugodi gostima, što se osjeća na svakom koraku. Da biste doživjeli pravi Bangkok, koliko god umorni ili kratko bili u samom gradu, svakako morate osjetiti njihov poznati noćni život. Izaberite jednu od ulica gdje su barovi, klubovi, fast foodovi – sve živi na cesti. Nude vam sve, od prženih kukaca do krokodila, ali nikako napasno, tako da možete vrludati kroz taj nestvarni svijet koji nama izgleda kao filmska kulisa.

Kako vam se svidjela tajlandska hrana? Postoji li neko jelo koje vas je oduševilo, ili možda nešto što vam nije odgovaralo? Jeste li probali žohare?

Hrana je fantastična, većinom povrće, riba i rakovi koje spremaju na roštilju ili u woku. U jednom trenutku postane zasićeno jer stavljaju dosta kokosovog šećera u sve, ali zato imaju zastupljene sve ostale kuhinje, osobito japansku. Žohare sam samo slikala, kao i krokodile koje jedu – nikako to ne bih mogla jesti.

Foto: Instagram Poduzetnica se osvrnula na prošlu godinu. "2024., bila si divna, ponekad zastrašujuća, bila si čudesna, ali bila si naša. Ispraćamo te, a kako drugačije nego još jednom brodskom, romantičnom avanturom tradicionalnim tajlandskim long tail brodom, obilazeći ove božanstvene otoke!", napisala je.

Kako biste opisali cijene hrane i pića na Tajlandu? Jesu li skuplji nego što ste očekivali?

Tajland je prilagođen za turiste svih platežnih razreda – od hostela do luksuznih resorta. Svatko može naći nešto za sebe, a povoljnije je nego što sam očekivala. Puno turista dolazi iz Europe, tako da je zastupljenost hrane prilagođena europskim standardima, a cijene, osobito street fooda, jako su povoljne – za svega par dolara može se jesti.

Tajlandska kultura je vrlo specifična. Kako ste je doživjeli? Postoji li nešto što vas je osobito fasciniralo ili čak iznenadilo? Kakvi su ljudi ondje?

Ljudi su na kraju ti koji čine neku zemlju posebnom, koliko god ona lijepa bila. To najbolje karakterizira činjenica kada smo došli prvi dan u resort u Krabiju tijekom noći. Kako nisam najbolje vidjela pogled, a nije odgovarao onome što sam bookirala (na što mislim da je većina osjetljiva jer se hoteli često služe trikovima), ovdje to apsolutno nije bio slučaj. Recepcionar koji nam je pokazivao sobe ljubazno je predložio da pošalju nekoga da posiječe grane drveća kako bi se bolje vidjelo, što sam ja naravno sa zaprepaštenjem odbila, ali me kupio uslugom i ljubaznošću! Drugo jutro, što se rijetko događa, osobito u doba najveće zauzetosti hotela, ponudili su mi da, ako želim, pogledam druge apartmane i odlučim.

