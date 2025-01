Nives Celzijus odbrusila 'dušebrižnicima': 'Poklonio mi je više od milijun eura'

Pjevačica, glumica i književnica Nives Celzijus (43) ponovno je privukla pažnju javnosti svojom ironičnom reakcijom na komentare "dušobrižnika" koji već godinama šire spekulacije o njezinoj povezanosti s nogometašima i izdašnim poklonima koje navodno dobiva. Glumica se sada s dozom humora osvrnula na te priče.

"Pakiram se za drugo putovanje i već znam da će se pronaći brojni dušebrižnici koji uvijek kada ja otputujem izvan Zagreba, pa makar do Samobora na kremšnite, pitaju: 'Tko je to platio?'" započela je Nives, jasno dajući do znanja da je svjesna čestih tračeva o sebi.

"Odmah da vas preduhitrim i podsjetim kako je prije nekoliko godina jedan nogometni reprezentativac meni poklonio, ni manje ni više nego milijun eura. Ispravak netočnog navoda: poklonio je više od milijun eura budući da mi je godinu dana ili dvije godine poslije poklonio novih milijun eura, tako da do sada imam dva milijuna eura", dodala je s ironijom.

Nives se prisjetila kako je cijela priča nastala. "Prije nekoliko godina je neki od urbanih legendista pokrenuo priču kako je taj osebujni nogometaš, valjda očaran mojom ljepotom i pojavom, meni poklonio 30 tisuća eura. Od usta do usta, od uha do uha, tako je priča degradirala. U manje od 48 sati ta cifra od 30 tisuća eura popela se na impresivnih milijun eura."

Na kraju je Nives kroz smijeh poslala poruku izmišljenom "dobročinitelju".

"Godine 2024. moja prijateljica novinarka dojavila mi je upravo dodijeljen i drugi milijun. Ne znam kojim zaslugama, neki dobar čovjek. Ovim putem širokogrudnom gospodinu želim poručiti ako ima još koji milijun viška, ja ću mu lake ruke napisati pravi broj računa. A stvarno imam lijepe oči. Ispod pet milijuna, bolje da ne šalje."

