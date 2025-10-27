Lijepe vijesti u obitelji Marka Perkovića Thompsona: 'Neka ti Bog podari još puno blagoslova'

U dom jednog od najpoznatijih domaćih glazbenika Marka Perkovića Thompsona od jutra pristižu čestitke. Naime, pjevač danas slavi 59. rođendan, a tim povodom, čestitku su mu uputili i njegovi suradnici putem službene Facebook stranice.

"Sretan rođendan, Marko! Od srca ti želimo puno zdravlja, snage i Božjeg blagoslova! Hvala ti na svim pjesmama koje nas ujedinjuju i bude ponos. Tvoji vjerni fanovi i tvoj tim", stoji u rođendanskoj objavi ispod koje se nanizalo preko tisuću komentara obožavatelja koji su i sami za glazbenika imali samo najljepše želje.

"Dragi naš Marko, neka ti dragi Bog podari još puno blagoslova, da u dobrom zdravlju, sreći i ljubavi provedeš još puno lijepih godina uz svoje najmilije", "Sretan rođendan našem Thompsonu", "Sve najljepše što se može poželjeti želim ti za rođendan", "Sretan rođendan Marko, neka ti se ostvare sve želje i snovi", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod objave.

Thompson na glazbenoj sceni djeluje već više od trideset godina

Podsjećamo, Marko Perković Thompson rođen je 27. listopada 1966. godine u Čavoglavama, malom mjestu u Dalmatinskoj zagori koje je kasnije postalo simbolom njegova stvaralaštva i domoljubnih pjesama.

Thompson se na hrvatskoj glazbenoj sceni pojavio početkom devedesetih godina, a široj javnosti postao je poznat pjesmom Bojna Čavoglave, koja je nastala u vrijeme Domovinskog rata.

Tijekom karijere izgradio je prepoznatljiv stil u kojem se isprepliću domoljublje, vjera i tradicionalne vrijednosti. Njegove pjesme, među kojima su Lijepa li si, Prijatelji, Moj Ivane i E, moj narode, postale su nezaobilazni dio mnogih obljetnica i koncerata diljem Hrvatske i dijaspore.

