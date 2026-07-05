Poseban dan za Lidiju Lešić: Kćerkica Lissa Roza primila sakrament krštenja

Poznata hrvatska poduzetnica, dizajnerica i influencerica Lidija Lešić podijelila je s pratiteljima na Instagramu jedan od najvažnijih trenutaka u životu svoje obitelji. Objavila je seriju fotografija s krštenja svoje kćerkice Lisse Roze, koje je održano krajem lipnja, te ganula mnoge emotivnim prizorima i porukama.

Svečanost u krugu najbližih

Lidija i njezin suprug Kazimir organizirali su krštenje za svoju kćer, koja je na svijet stigla početkom travnja ove godine, unijevši neizmjernu radost u njihov dom. Svečani obred održan je 27. lipnja 2026. Cijelu je ceremoniju vodio don Danijel Vidović, kojem se Lidija javno zahvalila na Instagramu. "Zahvala našem divnom don Danijelu na prekrasnom sakramentu i obredu krštenja", napisala je. Fotografije su vjerno dočarale idiličnu atmosferu ispunjenu ljubavlju, od trenutka paljenja krsne svijeće do samog čina polijevanja svete vode.

Za ovu posebnu prigodu, majka je odabrala elegantnu ružičastu haljinu s cvjetnim uzorkom, dok je malena Lissa Roza blistala u tradicionalnoj, bijeloj krsnoj haljinici s kapicom. U objavi se Lidija obratila i svojoj kćeri jednostavnim, ali snažnim riječima: "Lissa Roza, dijete si Božje!", a posebnu je poruku posvetila i kumi, čija je uloga iznimno važna: "Kumo, volimo te."

Ljubavna priča dobila je novo poglavlje

Podsjetimo, Lissa Roza stigla je kao kruna njihove ljubavi duge čak 24 godine. Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama otkrivši da je njihova kći na svijet stigla 1. travnja 2026. godine, točno u 1 sat ujutro. „Maleno klupko sreće odlučilo je doći na dan šale, ali je postalo naša najveća istina“, napisala je tada Lidija.

Posebnu simboliku nosi i ime djevojčice - Lissa je povijesni naziv za otok Vis, mjesto koje zauzima važno mjesto u životu njihove obitelji i uz koje ih vežu brojne uspomene te njihov uspješan projekt Lissa Home, dok je ime Roza odabrano kao nježna nadopuna tom posebnom imenu.