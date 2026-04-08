Lidija Lešić rodila je kćer: 'Upoznali smo ljubav u njezinom najčišćem obliku'

Poznata hrvatska poduzetnica, dizajnerica i influencerica Lidija Lešić i njezin suprug Kazimir Lešić postali su roditelji. Sretnu vijest podijelila je s pratiteljima na Instagramu, otkrivši da su prvog travnja dobili kćer kojoj su dali ime Lissa Roza. U emotivnoj objavi, Lidija je opisala neizmjernu sreću i blagoslov koji je prinova donijela u njihov život.

„Prije sedam dana upoznali smo ljubav u njezinom najčišćem obliku. Novo srce, nova ljubav, nova milost. Blagoslovljeni više nego što riječi mogu opisati”, napisala je Lešić uz seriju nježnih fotografija koje prikazuju prve dane s kćerkicom.

Objava se sastoji od pet pomno stiliziranih fotografija koje dočaravaju atmosferu prvih trenutaka s novorođenčetom. Na prvoj fotografiji vidimo malenu ruku Lisse Roze kako drži očev prst, dok majčina ruka nježno počiva preko njihove, simbolizirajući obiteljsko zajedništvo. Lidija je otkrila i točan datum i vrijeme rođenja svoje kćeri.

„Lissa Roza, 1. 4. 2026. u 1:00h. Maleno klupko sreće odlučilo je doći na dan šale… ali je postalo naša najveća istina”, napisala je, aludirajući na rođenje na Prvi april. Svoju zahvalnost izrazila je i citatom iz Psalma 139, „Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su čudesna djela tvoja”, te zahvalila svojoj doktorici i osoblju Vinogradske bolnice.

Lešić je suptilno povezala ovaj privatni trenutak sa svojim profesionalnim radom. Na fotografijama malena Lissa Roza nosi preslatki heklani kompletić krem boje, a Lidija je u opisu šaljivo dodala: „Imam tek sedam dana i već k’o velika poziram mami za baby kolekciju", najavivši tako novu liniju svog modnog brenda.

Simbolika imena

Izbor imena Lissa Roza nije slučajan. Ime Lissa povijesni je naziv za otok Vis, mjesto za koje je obitelj Lešić posebno vezana. Upravo ondje su pokrenuli i uspješan ugostiteljski projekt Lissa Home, preuređenu povijesnu kuću s apartmanima. Time je ime kćeri postalo predivna poveznica s njihovim drugim domom.

Lidija Lešić, inače pravnica po struci, izgradila je uspješnu karijeru od manekenstva do osnivanja svog brenda, koji se temelji na održivoj modi i očuvanju hrvatske tradicije, posebice slavonskog heklanja. Njezin poslovni put primjer je kako se osobni brend može uspješno pretvoriti u raznoliko poslovno carstvo, što je trend među mnogim svjetskim influencericama.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki pratitelja. „Ajmeee kakva slatkica, čestitam!!!”, „Čestitke na prinovi, ne sumnjam da ćete biti divni roditelji!”, „Čestitke od srca”, samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.