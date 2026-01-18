Vruće i bez grijanja: Lidija Bačić u tajicama dodatno podigla temperaturu

Popularna hrvatska pjevačica Lidija Bačić (40), ponovno je oduševila svoje brojne pratitelje na Instagramu. Nakon aktivnog početka godine, ispunjenog nastupima i novim objavama, pjevačica je podijelila trenutak opuštanja, pokazavši kako provodi ležernu nedjelju, no čak i u takvom izdanju uspjela je izazvati lavinu reakcija.

Ležerno izdanje za zasluženi odmor

Na fotografiji objavljenoj uz jednostavan opis "sunday chill" (nedjeljno opuštanje), Lidija pozira ispred ogledala u sportskoj odjevnoj kombinaciji. Odjevena u uski sivi top bez rukava i pripijene tajice nježne ljubičaste boje, pjevačica je pokazala svoju zavidnu figuru i u potpuno opuštenom izdanju. Jedan detalj na zidu posebno je privukao pažnju: digitalni termostat koji pokazuje vrućih 26.5 stupnjeva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Obožavatelji oduševljeni, pjevačica ne staje

Kao što se i moglo očekivati, objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i brojne komentare. Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, a među komentarima su se isticale poruke poput "Lidijina ljepota je očaravajuća" i "Lidija sexy". Njezina popularnost seže i izvan granica Hrvatske, što potvrđuju i komentari na stranim jezicima, poput onog na poljskom koji hvali njezin izgled. Čini se da je ovaj nedjeljni odmor itekako zaslužen, s obzirom na to da je pjevačica imala radni početak 2026. godine.

Ova objava dolazi i kao kratki predah prije novih projekata koje je pjevačica najavljivala tijekom 2025. godine, kada je medijima poručila da "priprema savršeni kaos".

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednima danima: 'Stiže hladni zrak sa sjevera'