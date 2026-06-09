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NEKOĆ OMILJEN DOM /

Lepa Brena prodaje svoju luksuznu vilu u Miamiju: Detalji o ovoj nekretnini ostavljaju bez daha

Lepa Brena prodaje svoju luksuznu vilu u Miamiju: Detalji o ovoj nekretnini ostavljaju bez daha
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Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Lepa Brena i Boba Živojinović odlučili su prodati luksuznu vilu u Miamiju uz ocean te sada traže kupca za vilu do koje se dolazi jahtom

9.6.2026.
9:37
Ivana Bradić
Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
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Srpska glazbenica Lepa Brena (65) i bivši srpski tenisač Slobodan Boba Živojinović (62) tijekom braka su sagradili impresivnu rezidenciju na Bežanijskoj kosi, luksuznom naselju u Beogradu, ali i ekskluzivnu vilu u Miamiju koju su sada ipak odlučili prodati.

Kako je otkrio izvor za Dnevni avaz, vila se nalazi tik uz ocean, a dodatnu ekskluzivost vili daje i prilaz koji dopušta da vlasnici mogu direktno ući u svoj dom s jahte.

Lepa Brena prodaje svoju luksuznu vilu u Miamiju: Detalji o ovoj nekretnini ostavljaju bez daha
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Vila se sastoji od šest spavaćih soba, sedam kupaonica, dvije kuhinje te otvorenog bara do kojeg se dolazi liftom. Također, vila ima i bazen, travnjak na krovu te brojne terase i balkone koji pružaju pogled na ocean.

Izvor je također otkrio da je Miami omiljena destinacija obitelji Živojinović, ali su ovu nekretninu ipak odlučili prodati.

Koliko voli Miami, Brena je i ranije govorila za medije kada je otkrila da bi u Miamiju čak i voljela živjeti, što joj poslovne obveze ipak nisu dopustile.

"Brena ide tamo da se odmori, ali usput obavlja i sve kućanske poslove jer nema sluge ni kuhare. Kada napusti Balkan, Brena je sasvim obična. Nije opterećena činjenicom da je u svijetu uglavnom prepoznaju ljudi iz naše regije", rekao je izvor za Dnevni avaz.

 

 

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