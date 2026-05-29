FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SASVIM ISKRENO /

Susjedi puni riječi hvale za Lepu Brenu: Jednom prilikom čak je i izvadila nož da ih zaštiti

Susjedi puni riječi hvale za Lepu Brenu: Jednom prilikom čak je i izvadila nož da ih zaštiti
×
Foto: Igor Kupljenik/F.A. Bobo/PIXSELL

Mnogi Lepu Brenu znaju tek kao glazbenicu, a njezini susjedi sada su otkrili kakva je u privatnom životu i kako se ponaša kada je daleko od svjetla pozornica

29.5.2026.
14:20
Hot.hr
Igor Kupljenik/F.A. Bobo/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Srpska glazbenica Lepa Brena (65) i bivši srpski tenisač Slobodan Boba Živojinović (62) tijekom braka su izgradili impresivnu rezidenciju na Bežanijskoj kosi, naselju u Beogradu poznatom po mirnom okruženju i prostranim zelenim površinama.

Susjedi puni riječi hvale za Lepu Brenu: Jednom prilikom čak je i izvadila nož da ih zaštiti
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Unatoč svom zvjezdanom statusu i bogatstvu, Brenu u susjedstvu znaju kao pristupačnu i brižnu susjedu koja se aktivno brine o zajednici u kojoj živi.

Za srpski Blic susjedi su je opisali kao dobrodušnu i hrabru ženu, spremnu reagirati u svakoj situaciji koja prijeti sigurnosti susjeda.

Susjedi puni riječi hvale za Lepu Brenu: Jednom prilikom čak je i izvadila nož da ih zaštiti
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Imamo odličan odnos s Brenom. Često dolazi kod nas na kavu, razgovaramo, smijemo se. Ona je normalna i prirodna žena. Ona je dobra, vidiš da nas sve voli. I mi idemo kod nje. Uvijek nas ljubazno dočekuje u kući", ispričala je jedna susjeda dodavši kako je glazbenica sa sinom Viktorom jednom prilikom dokazala kako se na nju susjedi uvijek mogu osloniti: "Čim je alarm zazvonio kod nas, ona i Viktor su odmah došli s nožem. Mislili su da neko pokušava provaliti u našu kuću. Stvarno su sjajni."

Također, susjedi su opisali i kako je Brena odmah reagirala na dojavu o požaru poduzevši sve mjere da zaštiti sve u svom orkuženju. Dojava je naposlijetku ispala lažna, no pokazala je kako je Brena odgovorna i u sasvim neočekivanim situacijama.

Njezin suprug Boba također uživa poštovanje, osobito zbog prijateljskog odnosa i jednostavnog pristupa susjedima s kojima se često druži. 

Lepa BrenaSusjed
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike