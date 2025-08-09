Legendarni tenisač dobio drugo dijete: Ime sinčića nosi posebno značenje

Jedan od najuspješnijih tenisača svih vremena, Rafael Nadal (39) te njegova supruga Maria Francisca Perello (37), dobili su sinčića. Skladan bračni par djetetu je nadjenuo tradicionalno španjolsko ime, Miquel, koje je vrlo značajno za španjolskog tenisača, s obzirom na to da se tako zvao njegov nedavno preminuli otac.

Legendarni tenisač ima još jednog sina, Rafela Juniora, rođenog u studenom 2022. godine.

Foto: Profimedia

Inače, Rafael i Maria započeli su ljubavnu vezu 2005. godine, a zaručili su se 14 godina kasnije. U listopadu iste godine stali su pred oltar.

"On treba prostora kad se natječe. I sama ideja da sam cijeli dan negdje oko njega u tim trenucima me guši, a isto tako, on bi se tada sigurno cijeli dan brinuo za mene. Kada bih ga svugdje slijedila postojao bi veliki rizik da se više ne bismo ovako dobro slagali", rekla je Maria jednom prilikom za The Telegraph o njenom odnosu s Rafaelom.

Foto: Profimedia

Može se reći da Maria nije tipična žena sportaša. Naime, rijetko kad je možemo vidjeti u javnosti, ne voli skupocjenu odjeću te radi kao voditeljica projekata Nadalove humanitarne organizacije.

