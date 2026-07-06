Pjevačica svjetskog hita iznenada umrla: 'Srca su nam slomljena'

Britanska pjevačica Lauren Bennett, najpoznatija po vokalnoj dionici u svjetskom hitu Party Rock Anthem, preminula je u 37. godini života. Iza nje su ostali suprug Kenny i njihova šestogodišnja kći Harlow.

Tužnu vijest u ponedjeljak, 6. srpnja, objavila je njezina bivša grupa G.R.L. na društvenim mrežama.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Uzrok smrti zasad nije objavljen.

"Slomljena su nam srca i riječima ne možemo opisati koliko nam je značila. Zauvijek ćemo čuvati ljubav, smijeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njezin predivan duh dotaknuo je živote mnogih ljudi i jako će nam nedostajati. Zauvijek će biti voljena", poručile su članice grupe G.R.L.

Proslavila se uz jedan od najvećih hitova desetljeća

Lauren Diane Bennett rođena je u engleskom mjestu Meopham, a tijekom karijere bila je članica nekoliko djevojačkih sastava te je ostvarila uspješnu solo karijeru.

Prve zapažene uspjehe ostvarila je kao članica grupe Paradiso Girls, čiji je singl Patron Tequila iz 2009. godine, snimljen u suradnji s Lil Jon i Eve, postigao veliki uspjeh na plesnim glazbenim ljestvicama.

Foto: Chelsea Lauren/Getty images/Profimedia

Svjetsku slavu stekla je 2011. godine kada je, zajedno s GoonRock, gostovala na pjesmi "Party Rock Anthem" dvojca LMFAO. Pjesma je šest tjedana bila na vrhu američke ljestvice Billboard Hot 100 te je postala njezin prvi broj jedan i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Ujedinjenom Kraljevstvu. U SAD-u je prodana u više od pet milijuna digitalnih primjeraka.

Nakon velikog hita pridružila se grupi G.R.L.

Nakon uspjeha s LMFAO-om, Bennett je postala članica grupe G.R.L., koja je snimila pjesmu Vacation za soundtrack filma The Smurfs 2. Grupa je kasnije ostvarila uspjeh singlovima Ugly Heart i Wild Wild Love, koje je snimila s Pitbull.

Grupu je 2014. pogodila velika tragedija nakon smrti članice Simone Battle. Njoj u čast objavljena je pjesma Lighthouse, a G.R.L. se raspao godinu dana kasnije.

Nastavila je stvarati glazbu

Ni nakon raspada grupe Lauren Bennett nije odustala od glazbe. Godine 2016. objavila je singlove Reality i Hurricane, a godinu dana kasnije s bratom Ryanom osnovala je glazbeni duo BENNETT.

Vijest o njezinoj smrti rastužila je brojne obožavatelje diljem svijeta, koji se od pjevačice opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama.