Zvijezda interneta u euforiji zbog uloge: Ivan Molnar ostvario san u seriji 'IQ 160'

Prvu glumačku ulogu dobio je u iščekivanoj seriji 'IQ 160', prvoj VOYO originalnoj produkciji u Hrvatskoj. Riječ je o adaptaciji svjetskog hita, a Molnarova priča o putu do ove uloge posebno je emotivna.

'Nisam mogao vjerovati da su me odabrali'

Put od internetske zvijezde do člana glumačke postave za Molnara je bio ispunjen nevjericom i emocijama. Priznao je kako ga je vijest o dobivenoj ulozi potpuno preplavila. 'Dobio sam ulogu i nisam mogao vjerovati. Tek kad sam sjeo u auto i krenuo za Osijek, emocije su me svladale. Nazvao sam suprugu i rekao: 'Dobio sam ulogu, možeš li vjerovati?' Tada su mi krenule suze', prisjetio se Molnar trenutka koji mu je promijenio karijeru. Taj iskreni trenutak otkriva koliko mu je prilika značila i s kolikom je strašću pristupio svom prvom glumačkom angažmanu. Njegov entuzijazam bio je očit od početka, a već pri prvom čitanju scenarija osvojila ga je nepredvidivost priče. 'Stalno sam se pitao što će biti sljedeće. To mi je bilo jako zanimljivo', dodao je.

Foto: RTL Danas

Topla dobrodošlica na setu

Ulazak u svijet profesionalne produkcije za svakog debitanta može biti zastrašujuć, no Molnar ističe kako su ga kolege i ekipa dočekali raširenih ruku. Strah od 'drama' na setu brzo je zamijenila zahvalnost. 'Kako mi je to bilo prvo snimanje, nisam znao što očekivati. Mislio sam da će biti nekih drama, ali bila je to jedna pozitivna, obiteljska i topla atmosfera, što mi je puno značilo', otkrio je. Ključnu podršku pružila mu je glavna glumica Dajana Čuljak. Prepoznala je njegovu tremu i ohrabrila ga. 'Rekla sam mu: jednaki smo tu. Nemoj se osjećati kao da si jedini kojemu je ovo prvi put. Uhvatit ćeš to. I na kraju je stvarno tako i bilo', ispričala je Čuljak, pokazavši timski duh koji je vladao iza kamera. Ta pozitivna energija omogućila je Molnaru da se opusti i pokaže talent.

Foto: RTL

Ivana Molnara, genijalnu Marinu i ostale junake serije gledaj već sutra u novoj epizodi 'IQ 160' samo na platformi Voyo.