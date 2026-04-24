Laura Gnjatović podijelila djelić intime i pokazala zaručnika: 'Čak se i vidimo ponekad'

Aktualna Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović (24), koja je inače vrlo pažljiva o svojoj privatnosti, objavila je rijetku fotografiju sa svojim zaručnikom Filipom Vujičićem (25).

"Čak se i vidimo ovako ponekad", napisala je Laura u opisu fotografije gdje ona i zaručnik ležerno poziraju.

Njezin zaručnik Filip, profesionalni je košarkaš koji od srpnja prošle godine nastupa za riječki Kvarner. Zbog njegovog ritma treninga i utakmica par je rijetko zajedno, no kad god Laura može, vjerno ga bodri s tribina.

Romansa započela na sportskom događaju

Par se slučajno sreo 2023. godine na sportskom događaju u Poreču, gdje je Filip prišao Lauri. Iako su se upoznali u Poreču, njihova veza započela je par mjeseca kasnije u Dubrovniku gdje je Laura živjela zbog odbojkaške karijere i posla na Hitnoj pomoći.

Gnjatović je otkrila da joj je košarkaš odmah zapeo za oko jer nije znala mnogo o njemu. Osim izgleda, osvojile su je i njegove vrline poput iskrenosti, smisla za humor, strpljenje i mirnoća. Par se zaručio prošle godine u Dubrovniku nakon dvije godine veze.

POGLEDAJTE VIDEO: Najgledaniji hollywoodski hit stvorio je naš čovjek! Jelenić: 'Ponosan sam na hrvatske korijene'