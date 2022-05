Svestrana žena, bivša pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić (41) u podcastu Doriana Klarića "Ajmo iskreno" progovorila je o svojoj karijeri i privatnom životu.

Lana je, između ostalog otkrila i da se glazbom prestala baviti zbog obitelji.

"Prestala sam se baviti muzikom za dobrobit mirnog obiteljskog života jer smatram da jedno s drugim teško može ići. Mislim da mi je to jedna od boljih odluka koje sam donijela. Međutim, pjevanje je moj životni odabir i to je nešto što me definira. Kad sam odlučila da se neću profesionalno baviti glazbom, duboko u sebi bila sam jako tužna", kazala je.

Lana je progovorila i svom prezimenu.

'Nosit ću svoj križ'

"Zašto se zovem Lana Klingor Mihić? Ja bih silno voljela da se zovem Lana Mihić, ali imam kćer koja nosi moje djevojačko prezime i iz poštovanja prema njoj nisam željela da jedina bude Klingor u obitelji, a mi svi budemo Mihić", kazala je, a onda je otkrila zašto se njena kćer nema prezime Mihić.

"Zato što to iziskuje da se njezin biološki otac odrekne svih roditeljskih prava koja, ako ćemo najiskrenije, ni ja ni nitko drugi nema prava uzeti", istaknula je.

Lana je u rubrici "Vruća pitanja" na Dorijanov upit o tome koja joj je najveća životna greška rekla da je to bila veza s oženjenim muškarcem.

"Sad ću ti dati taj odgovor, ali postoji jedno veliko ali. Da se to nije dogodilo, danas ne bih bila takva kakva jesam. Dakle najveća greška koju sam napravila jest da sam se spetljala s nekim s kim nisam trebala, s čovjekom koji je bio u braku. Nije bilo OK od mene, ali nitko od ljudi na Zemlji ne može mu suditi. Doći ću na svoj sudnji dan i nosit ću svoj križ i nosim ga kroz život", rekla je.

Podsjetimo, Lana se 2013. godina udala za Antu Mihića te ima tri kćeri.