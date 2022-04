Nova gošća Marije Pajić je Lana Klingor Mihić. Svestrana žena koja je pjevačica, PR menadžerica, blogerica, youtuberica, sjajna kuharica, uzgajivačica i trenerica pasa, majka triju kćeri i supruga, dakle definitivno žena koja ima što za reći. Inače, Marija i Lana poznaju se dugo godina i jedna o drugoj znaju gotovo sve, a upravo iz tog razloga je jednoj i drugoj podcast bio poseban izazov.

Lana je otrkila kako su ona i suprug od jednog psa došli do 17 pasa koje uzgajaju i treniraju. Lana je priznala kako prvotno nije željela psa, no danas uživa sa svim četveronožnim ljubimcima baš kao i njezin suprug. Marija je otkrila kako je Lana jedna od onih ljudi koji jednostavno vole biti najbolja u svemu što radi. Upravo iz tog razloga je uz sve svoje talente otkrila i kuhanje.

"Ja sam odgojena da kad nešto radim, radim od početka do kraja i ne površno, odnosno najbolje što znam. Ja stvarno kuham cijeli svoj život i mislim da se kuhanje zahuktalo jedne godine kada sam kao agencijski dar nakuhavala silne kilograme ajvara i paprike. I onda je to nekako krenulo na društvenim mrežama, krenule su poruke, zašto ja nisam dobio, želim i ja. I otud je krenuo poziv da sudjelujem u kulinarskoj emisiji", objasila je Lana koja je u emisiji i pobijedila.

"Kad je to završilo, ja sam se pronašla u kuhinji. Živjela sam dosta stresno i sve što sam proživjela u životu, nije sad da me život nije mazio, ali bilo je teških situacija. Ja sam shvatila da to kuhanje i kad sam ja ondje, da tamo nema stresa i tu sam shvatila koliko mi je lijepo. To mi je dalo snagu da se okušam s nekim namirnicama i ako ne valja da sama pojedem. I tako sam počela i objavljivati na društvenim mrežama i počele su dolaziti stotine poruka i odgovarala bih u 2 ujutro. I onda sam shvatila, zašto ne bih to napravili u posao", objasnila je Lana koja danas i drži kulinarske radionice i konstantno ulaže u sebe i svoje znanje.

Lana je Mariji ispričala o svom suprugu koji je danas i njezin poslovni partner te kako funkcionira njihov poslovni i privatni spoj. Kako odgaja kćeri, ali želi li i još djece ispričala je. Lana je pričajući s Marijom, posve iskreno ispričala mnoge dosad nepoznate detalje o sebi i svom životu, a nije skrivala ni suze. Što je rasplakalo Lanu, ali i našu Mariju pogledaj u novoj epizodi "Ženska strana s Marijom Pajić".