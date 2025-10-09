Kruži video s vjenčanja Ivana Zaka: Pogledajte što je pjevač napravio

Hrvatski pjevač Ivan Zak (46) prošlog je vikenda uplovio u bračne vode, a na vlastitom vjenčanju iznenadio je goste – zapjevao je na slovenskom jeziku, čime je odao počast svojoj izabranici, samozatajnoj Slovenki s kojom je u vezi već neko vrijeme.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Na društvenim mrežama ubrzo se proširila i video snimka sa svadbe, na kojoj se vidi kako Zak emotivno pjeva na slovenskom jeziku – jedan od najdirljivijih trenutaka večeri koji je oduševio njegove obožavatelje. Snimku možete pogledati OVDJE.

Privatni život u tajnosti

Vijest o njegovom vjenčanju iznenadila je hrvatsku javnost jer Zak o svom ljubavnom životu nikada nije govorio javno.

Ipak, kako prenosi Jaska Online, pjevač se oženio pred najbližima u svom rodnom kraju, a slavlje se nastavilo u intimnoj atmosferi, daleko od znatiželjnih pogleda.

