Oženio se Ivan Zak: Njegovo srce osvojila samozatajna Slovenka

Hrvatski pjevač Ivan Zak (46) je prema pisanju portala Jaska Online uplovio u bračne vode sa Slovenkom s kojom je u ljubavnom odnosu već dulje vrijeme.

Da se poznati pjevač oženio, mnogima dolazi kao iznenađenje jer prije toga s javnošću nije dijelio detalje o organizaciji, odnosno o samom planiranju vjenčanja s partnericom. Kako piše Jaska Online, na vjenčanju je bilo stotinjak ljudi.

Vjenčanje iz snova...

Sada već supruga Ivana Zaka nosila je elegantnu bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, dok je pjevač bio odjeven u crno odijelo s leptir-mašnom. Plesali su okruženi dimom kako bi dočarali posebnu atmosferu.

