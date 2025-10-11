Kruži jedna od posljednjih snimki Halida Bešlića: U rodnom kraju u zagrljaju supruge

Nakon vijesti o smrti bosanskohercegovačkog pjevača Halida Bešlića koji je preminuo 7. listopada u 72. godini, na internetu se ponovno pojavila snimka koja je mnogima otkrila privatnu stranu glazbene legende. Riječ je o video-reportaži snimljenoj u svibnju za YouTube kanal "Bosanska Sehara", a koja se danas smatra jednim od njegovih posljednjih medijskih istupa. Video prikazuje Halida na mjestu gdje se osjećao najopuštenije... U svom rodnom kraju uz suprugu Sejdu s kojom je u braku proveo 47 godina.

Reportaža gledatelje vodi u zaseok Vrapci kod sela Knežina, mjesto gdje je Halid Bešlić odrastao. Ondje je, daleko od pozornica i gradske gužve, pjevač pronalazio svoj mir. Na mjestu gdje se nalazila njegova stara obiteljska kuća, izgradio je vikendicu gdje se vraćao "napuniti baterije". Šetajući s novinarom i suprugom Sejdom kroz krajolik svog djetinjstva, Halid s nostalgijom pokazuje staru krušku, drvo koje za njega ima posebno značenje.

"Ovo je moja jeribasma kruška. Ja sam najviše nju sanjao kad je rat bio. Je li odsječena ili nije, ona je nama simbol svima. Starija je od svih nas tu", objasnio je tada pjevač u videu.

Halid i Sejda bili su zajedno do samog kraja

Ipak, središnji dio snimke je odnos Halida i njegove Sejde. Njihova ljubavna priča započela je slučajnim susretom krajem sedamdesetih, a brak je uslijedio nakon samo nekoliko mjeseci veze. Izdržala je sve izazove koje nosi život pod svjetlima reflektora.

"Sve zajedno s lakoćom. Moja žena je prisebna osoba, nju ne zanimaju budalaštine. Mi smo malo staromodni...", započeo je Halid, na što se Sejda duhovito nadovezala: "Malo smo staromodni, malo nismo. S Halidom je život svakako zanimljiv. Halid je osoba koja se rijetko rađa."

Snimka bilježi i trenutak gdje Halid sjedi uz suprugu Sejdu, nasmiješen i u zagrljaju.

U posljednjim danima Halidova života, Sejda se također borila s teškom bolešću. Bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je, u znak poštovanja prema njihovoj vezi, smjestili u sobu do njegove. Bili su zajedno doslovno do posljednjeg daha. Koliko mu je značila, Halid je pokazao i svojom posljednjom pjesmom snimljenom s grupom Miligram koju je posvetio upravo njoj.

"Evo, sada ponovo gledam video. Mislim da za cijelu karijeru nitko nije bolje objasnio tko je Halid nego ovaj video, ovako spontano", napisao je jedan obožavatelj.

Sahrana Halida Bešlića u ponedjeljak 13. listopada

Podsjetimo, Halidu je bio dijagnosticiran rak jetre, koji se nažalost metastazirao. Posljednje vrijeme bio je u sarajevskoj bolnici, gdje su ga posjećivali brojni prijatelji i kolege. Komemoracija i sahrana pjevača Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. listopada, u Sarajevu. Komemoracija će biti održana u Narodnom kazalištu u Sarajevu s početkom u 11 sati, gdje će se okupiti brojni prijatelji, kolege, članovi obitelji i obožavatelji kako bi odali počast ovom glazbenom velikanu.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Nakon komemoracije, u 13 sati održat će se pogrebna ceremonija u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a Halid Bešlić bit će pokopan na gradskom groblju Bare u 15 sati.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Provjerili smo poštuju li se u Slavoniji mjere za zaštitu od svinjske kuge: Evo što smo saznali