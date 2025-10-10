Tko će naslijediti Halidove milijune? Sin jedinac nije u oporuci
Halid Bešlić, legendarni kralj narodne glazbe, preminuo je nakon duge i teške bolesti, ostavljajući iza sebe ne samo neizbrisiv trag u glazbi, već i značajnu imovinu koja je vrijedna milijune. Njegova nepokretna imovina procijenjena je na impozantnih 13 milijuna eura. Halidova susjeda sada je za portal Republika otkrila tko je njegov jedini nasljednik.
Tko će naslijediti Halidovu imovinu?
''Mislim da je on to sve ostavio Sejdi, ali da će se ona toga odreći ili se već odrekla u korist sina Dina. Oni su toliko divna obitelj, tu nikad nije bilo drame, skandala, znalo se da bi Halid sve dao za obitelj. On je jednom i govorio da je on za života prošao sve i vidio sve, a da sada sve radi za svoje unuke jer su mu oni bili centar svijeta'', rekla je susjeda za srpski portal Republika pa dodala:
"Znate, Halid je često govorio da mu slava ništa ne znači ako ne zna da su mu supruga i dijete dobro. Govorio je da sve što je stekao, stekao je zbog njih, da njih osigura. Nije jurio luksuz, volio je mir, obitelj, roštilj u dvorištu i unuke, koji mu trče u zagrljaj. Kad sam čula da je sve ostavio njima i da se supruga odrekla svega u korist Dina, pa to je samo potvrda onoga što smo svi znali: njih troje su disali kao jedno'', rekla je susjeda za kraj.
Koliko je Halid zaradio tijekom karijere?
Pjevač je posjedovao nekoliko stanova, veliko imanje blizu Sarajeva, a također je bio vlasnik hotela, benzinske pumpe i motela koje je uspješno iznajmljivao. Uz to, imao je i svoj brend kave, distribuciju energetskih pića, a čak je lansirao i vlastiti parfem nazvan "Miljacka", proizveden u ograničenoj seriji od 1.200 bočica.
