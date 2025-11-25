Kristina Krepela o modi i ljepoti: 'Nisam koristila niti botox niti hijaluronske filere...'

Na crvenom tepihu uvijek blista, ali njezina svakodnevica daleko je od površnog glamura. Kristina Krepela (46), jedna od naših najkarizmatičnijih glumica, njeguje ljepotu na način koji nadilazi trendove i skupe etikete. Za Net.hr je otkrila što se zapravo krije iza njezine besprijekorne kože. U svijetu u kojem su filteri postali nova norma, Kristina ostaje vjerna autentičnosti. Vjeruje da lice treba zadržati emociju, jer upravo ono priča priču svake žene. Od luksuznih tretmana koji joj ponekad pruže dodatni sjaj, do povoljnih favorita iz ljekarne koji su joj postali neizostavni dio rutine - Kristina dokazuje da prava ljepota nije u cijeni, nego u stavu, dosljednosti i ravnoteži između brige o sebi i ljubavi prema onome što radi.

Koji su vaši omiljeni beauty proizvodi koje redovito koristite?

Kako obožavam isprobavati razne kozmetičke proizvode, u mojim dnevnim rutinama se oni znaju mijenjati, ali tu su uvijek prisutna Avene termalna voda u spreju za osjetljivu kožu, dobar uljni čistač ili mlijeko za skidanje šminke (izmjenjuju se Novexpert uljni čistač s omegama i Avenovo mlijeko za osjetljivu kožu), zatim dobra hidratantna krema, osobito u ove hladne dane (trenutačno koristim Cica-Cera kremu od Skintegre koja me oduševila svojom kvalitetom ali i cijenom), Sisley maska za područje oko očiju, Novexpert Vitamin c serum.

Postoji li neki pristupačniji proizvod koji vas je oduševio?

Da! Nedavno sam otkrila Cica-Cera kremu za lice od Skintegre koja me oduševila i stvarno ugodno iznenadila. To je tretmanska krema na koju je moja dehidrirana koža odlično reagirala. Cijena joj je oko 23 eura. No, često u mnogim ljekarnama bude na dobrom popustu pa se može kupiti i za manje od 20 eura.

Koji su najskuplji beauty proizvodi čiji rezultati su vas neugodno iznenadili?

Ne mogu reći da sam u životu probala neku ekstremno skupu kozmetiku koja me razočarala. Prije bih rekla da sam probala neke proizvode koji nisu u tom trenutku bili za mene i moj tip kože. To ne znači nužno da su loši nego jednostavno meni ne odgovaraju. Iz tog razloga već dugi niz godina ne kupujem ništa od kozmetike bez da prethodno ne zatražim tester i sve isprobam.

Postoji li neki prirodni trik za ljepotu koji vam je pomogao?

Ne baš, osim što se već godinama umivam hladnom vodom. Odlično za cirkulaciju, razbuđivanje, ali i za čišću kožu lica. Ono što prilično pomaže su vježbe za lice koje radim par puta tjedno po svega nekoliko minuta, najčešće u jutarnjim satima za razbuđivanje i obavezno prije svake predstave.

Koji je vaš najdraži tretman za kožu i zašto?

Iskreno, ne odlazim baš na tretmane lica. No, ono što sam isprobala jest HydraFacial i razne vrste kemijskih pilinga i to mi se jako sviđa. S obzirom na to da imam osjetljivu kožu lica, mehanička čišćenja kod mene nikada nisu dolazila u obzir te sam iz tog razloga kod dermatologa znala raditi blage kemijske pilinge koji bi divno očistili moju kožu. Tu je i Sisleyev tretman za kožu lica koji sam isprobala kod svoje Marije Butković u njezinom Marra studiju i koji me apsolutno oduševio.

Jeste li ikada isprobali botoks ili slične tretmane? Što mislite o istim?

Ne. Nisam koristila niti botox niti hijaluronske filere niti bilo što što uključuje igle i bockanje po licu. Iskreno, ne volim igle, a i bojim se kako bi moja koža na to reagirala. Osim toga glumica sam i volim da i moje lice priča priču i da se u na njemu vide emocije.

Koji je vaš omiljeni parfem? Jeste li tip osobe koja je vjerna jednom ili ih sezonski mijenjate?

Obožavam parfeme i probala sam mnoge! No, već godinama sam vjerna Dioru i njegovom parfemu Miss Dior. Nova formulacija je apsolutno fantastična! Volim lagane parfeme, parfeme cvjetnih nota. Tu je i Chanelov Coco Mademoiselle te Coco Chance.

Imate li neki omiljeni proizvod za njegu kose koji vas oduševljava?

Da, Sisleyev šampon za kosu i Olivalov serum za kosu od piskavice i ružmarina. Još jedan jeftin, a odličan proizvod!

Koji modni komad smatrate apsolutnim hitom ove sezone?

Hmm...klasično je za mene uvijek hit. S obzirom na to da smo sve već vidjeli i da živimo u vremenu obilja dostupnih informacija i sadržaja, ono što mi je uvijek zanimljivo jest način na koji možemo iznova koristiti ono ''staro''. Konzumerizam je nešto pod čijim smo utjecajem svi. No, ono što možemo jest promišljati i nanovo koristiti svoje odjevne predmete na neki novi način, mijenjajući možda nakit koji uz njih nosimo ili cipele. To je ono što me zanima i što me iznova kad vidim oduševi.

Bez kojeg komada odjeće ne možete zamisliti svoj ormar?

S obzirom na događanja u svijetu oko nas, sve više uviđam kako nam u životu zaista malo treba i kako nam ništa od predmeta koje posjedujemo neće donijeti sreću, unutarnji mir, slobodu, ljubav ili zdravlje. No, ako moram izdvojiti neke komade odjeće koje uvijek imam u ormaru, onda su to svakako mala, crna haljina, crno večernje odijelo i klasične crne štikle. To u svim svečanijim prigodama apsolutno prolazi. Pogotovo kada se u zadnji čas spremate i nemate previše vremena za razmišljanje. I naravno tu su neizostavne traperice.

Kakav je vaš stil – više ste za klasične komade ili volite eksperimentirati s trendovima?

Više sam klasičan tip, ali volim u te klasične komade unijeti dozu nekog novog trenda. Sretna sam što zaista imam prilike s vremena na vrijeme iskoračiti iz dnevnog ritma i traperica i za potrebe svečanih događanja, premijera, ali i snimanja, uskočiti u večernje haljine i predati se u ruke profesionalnih vizažista te se prepustiti njihovoj transformaciji. Ono što definitivno obožavam jest transformacija kroz kostime i šminku za uloge koje spremam. To je moje najdraže ''modno igralište''.

Imate li neki modni komad na wish listi koji niste još uspjeli nabaviti?

O da, ima ih puno. Od nakita do odjevnih predmeta. Trenutačno mi na pamet pada Diorova torba Lady Dior. Definitivno je na mojem popisu želja.

