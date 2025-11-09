Kris Jenner 70. rođendan slavila uz poznate face: Policija intervenirala čak dva puta

Proslava 70. rođendana reality zvijezde Kris Jenner završila je dvostrukom intervencijom policije. Zabava koja je okupila brojne poznate osobe u vili osnivača Amazona Jeffa Bezosa (61) i supruge Lauren Sánchez (55), prekinuta je zbog preglasne glazbe i blokiranja ulice.

Događaj koji je održan u subotu 8. studenog, bio je tematski, a inspiriran je Jamesom Bondom.

Iako je Kris rođendan službeno proslavila 5. studenog, glavna proslava organizirana je nekoliko dana kasnije, a sve je isplanirala organizatorica Mindy Weiss. Zabava je bila i glasna, što je zasmetalo susjedima u Beverly Hillsu. Zbog preglasne glazbe s imanja, procijenjenog na oko 155 milijuna eura, prema pisanju TMZ-a, susjedi su u više navrata pozivali policiju.

Policija se vratila kasnije tijekom noći...

Kako piše spomenuti medij, policijski službenici su prvi put došli na imanje i razgovarali s osiguranjem te izdali upozorenje zbog buke koja je, prema kalifornijskim zakonima, zabranjena u stambenim četvrtima nakon 22 sata. No, to nije bio kraj. Policija se vratila kasnije tijekom noći nakon što je utvrđeno da su velike ukrasne živice postavljene kako bi blokirale ulicu ispred vile, za što organizatori nisu imali potrebnu dozvolu.

Živice su morale biti uklonjene upravo u trenutku dok su deseci gostiju napuštali zabavu.

Na popisu od tristotinjak uzvanika našli su se američka televizijska voditeljica Oprah Winfrey (71), američka pjevačica Mariah Carey (56), američki glumac Vin Diesel (58) i kreator Facebooka Mark Zuckerberg (41). Na proslavu su stigli i princ Harry (41) i vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (44) te engleska pjevačica Adele (37) sa svojim partnerom, sportskim agentom Richom Paulom (44).

Proslavi su prisustvovali i članovi obitelji Kardashian-Jenner. Uz slavljenicu su bile njezine kćeri Kim Kardashian (45), Kourtney Kardashian (46), Kendall Jenner (30) i Kylie Jenner (28). Za svoju večer, Kris je nosila grimiznu haljinu bez naramenica s volanima i dugim šlepom. Izgled je upotpunila crnim rukavicama i dijamantnim naušnicama.

Za glazbeni dio večeri bio je zadužen američki pjevač Bruno Mars (40) koji je nastupio za goste, prenosi portal TMZ.

