Kraj MTV-ja: Nakon 44 godine prestaje emitiranje kultnih glazbenih programa

Kultni glazbeni kanal MTV zauvijek će prestati emitirati svoje glazbene programe diljem Europe do 31. prosinca 2025. godine, potvrdila je kompanija Paramount Global, a piše Euronews.

Time završava razdoblje koje je obilježilo generacije mladih gledatelja koji su sate provodili čekajući premijere novih spotova i odbrojavanja na glazbenim ljestvicama.

Pet kanala odlazi u povijest

Gašenje se odnosi na pet popularnih postaja: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live. Prvi će nestati iz etera u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, a potom i u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Mađarskoj, Australiji i Brazilu.

Riječ je o širem planu restrukturiranja nakon spajanja Paramount Globala i Skydance Medije, a odluka je donesena zbog značajnih rezova troškova i promjena u navikama gledatelja.

Nova era digitalne glazbe

Glazbena televizija već godinama gubi utrku s digitalnim platformama i društvenim mrežama, koje su postale glavno mjesto za otkrivanje novih izvođača i pjesama.

Iako su MTV kanali desetljećima pružali osjećaj zajedništva i oblikovali popularnu kulturu, današnji korisnici sve više biraju personalizirano iskustvo otkrivanja glazbe putem streaminga i kratkih videa.

Nezaboravni MTV trenutci

MTV je prvi put počeo emitirati 1981. godine u SAD-u, a prva pjesma prikazana na programu bila je "Video Killed the Radio Star" grupe The Buggles, promišljena najava smjera u kojem će se glazbeni mediji razvijati.

Kasnije su uslijedili brojni nezaboravni trenuci: premijera "Thrillera" Michaela Jacksona, intervju Davida Bowieja u kojem je kritizirao manjak crnih izvođača na MTV-u, legendarni MTV Unplugged nastupi te reality hitovi poput The Real World.

MTV Europe pokrenut je 1987. godine, a u 90-ima i 2000-ima postao je globalni fenomen, lansirajući karijere pop i rock zvijezda te šireći modne i kulturne trendove među mladima diljem svijeta.

Iako se televizijsko poglavlje bliži kraju, MTV brend nastavit će postojati kroz digitalne platforme, društvene mreže i događaje poput VMA i EMA nagrada.

