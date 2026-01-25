Kraj bajke: Princ Bernhard i princeza Annette razvode se nakon 25 godina braka

Nizozemski kraljevski par, princ Bernhard (56), poduzetnik i rođak kralja, i princeza Annette (53), članica nizozemske kraljevske obitelji, objavili su da se razvode nakon 25 godina braka. Vijest je potvrđena u petak, 23. siječnja, na službenim stranicama nizozemske kraljevske kuće.

Foto: Paul Vreeker/afp/profimedia

Zajednička odluka i poruka javnosti

U službenom priopćenju naveli su da su odluku donijeli zajednički, uz međusobno poštovanje. Istaknuli su da će i dalje zajedno skrbiti o svoje troje djece te zamolili javnost za razumijevanje i poštovanje njihove privatnosti. Izjavu su potpisali kao „Bernhard van Oranje i Annette Sekrève“, pri čemu je princeza koristila svoje djevojačko prezime.

Ljubav od mladih dana

Princ Bernhard, sin princeze Margriet, upoznao je Annette tijekom studija. Vjenčali su se u srpnju 2000. godine – najprije na građanskoj ceremoniji, a potom i na svečanom crkvenom vjenčanju u katedrali svetog Martina u Utrechtu. U braku su dobili troje djece: Isabellu (23), Samuela (21) i Benjamina (17), koji ne nose kraljevske titule i koriste prezime van Vollenhoven.

Foto: Marcel Antonisse/afp/profimedia

Izvan nasljedne linije i rijetki javni nastupi

Iako je nekoć bio u liniji nasljeđivanja, princ Bernhard izgubio je to pravo 2013. godine nakon što se kraljica Beatrix dobrovoljno povukla s prijestolja. Danas se bavi poduzetništvom i rijetko sudjeluje u službenim dužnostima, no redovito prisustvuje važnim obiteljskim događanjima. Posljednji put par je zajedno viđen u travnju 2025. godine na proslavi Dana kralja u Doetinchemu, gdje su djelovali skladno i nasmiješeno.

