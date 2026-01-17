FREEMAIL
NEOČEKIVANO PRIZNANJE /

Odrekla se poroka: Kourtney Kardashian otkrila da je trijezna već tri godine

Odrekla se poroka: Kourtney Kardashian otkrila da je trijezna već tri godine
Foto: Alexjr/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Iako nikada nije detaljno govorila o razlozima zbog kojih je prestala konzumirati alkohol, Kourtney je posljednjih godina često isticala koliko joj je važan zdrav životni stil, balans i briga o tijelu i mentalnom zdravlju

17.1.2026.
22:04
Hot.hr
Alexjr/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Kourtney Kardashian obilježava važnu osobnu prekretnicu. Četrdesetšestogodišnja reality zvijezda i osnivačica lifestyle brenda Lemme otkrila je da je već tri godine trijezna, a tu je informaciju podijelila s pratiteljima tijekom proslave lansiranja novog okusa kokica svoje sestre Khloé Kardashian.

Na svom Instagram Storyju Kourtney je objavila video u kojem kuša nove kokice brenda Khloud s okusom tartufa i bijelog cheddara, uz koje joj je poslužen i bezalkoholni koktel.

Foto: Instagram

“Definitivno sam im rekla da nisam pila alkohol tri godine”, napisala je uz objavu te dodala: “Otmjeni petak.” U završetku videa podigla je čašu i uz osmijeh nazdravila riječima: “Živjeli!”

Važan joj je zdrav životni stil 

Iako nikada nije detaljno govorila o razlozima zbog kojih je prestala konzumirati alkohol, Kourtney je posljednjih godina često isticala koliko joj je važan zdrav životni stil, balans i briga o tijelu i mentalnom zdravlju. Njezina objava izazvala je brojne pozitivne reakcije fanova koji su joj čestitali na ovom osobnom uspjehu i hrabrosti da o tome javno govori.

Foto: Shotbynyp/backgrid/backgrid Usa/profimedia

U istom smjeru ide i njezin suprug Travis Barker, koji je trijezan više od 17 godina. Bubnjar grupe Blink-182 odrekao se alkohola, marihuane i teških droga nakon teške zrakoplovne nesreće 2008. godine, koja mu je bila opasna po život. Kourtney je ranije isticala kako joj je upravo Travis velika podrška u zdravijem načinu života, što često dijele i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Par, koji se vjenčao 2022. godine, poznat je po otvorenom govoru o važnosti obitelji, mentalnog zdravlja i osobnog rasta, a Kourtneyina objava još je jedan dokaz koliko joj je ova životna faza značajna.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednima danima: 'Stiže hladni zrak sa sjevera'

Kourtney KardashianAlkohol
komentara
