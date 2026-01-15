FREEMAIL
DALEKO OD KUĆE /

Možete li vjerovati u čijem društvu je uhvaćena Kolinda? A tek kad vidite gdje ide...

Možete li vjerovati u čijem društvu je uhvaćena Kolinda? A tek kad vidite gdje ide...
Foto: Screenshot Instagram Kristijan Iličić

Pojavljivanje Kolinde Grabar-Kitarović u ovoj putopisnoj priči odmah je potaknulo nagađanja i zanimanje javnosti

15.1.2026.
17:22
Hot.hr
Screenshot Instagram Kristijan Iličić
Bivša hrvatska predsjednica iznenadila je pratitelje pojavivši se na društvenim mrežama u dalekom Južnom Čileu, i to u društvu poznatog domaćeg putopisca koji se sprema na veliku ekspediciju.

Objave iz Santiaga

Kolinda Grabar-Kitarović (57), bivša predsjednica Republike Hrvatske i diplomatkinja, viđena je u Facebook objavi i storyjima Kristijana Iličića , hrvatskog putopisca i travel blogera. Fotografije i videozapisi nastali su u Santiagu, glavnom gradu Čilea.

Iličić je objavu označio s lokacije Cerro San Cristóbal, poznatog brda i vidikovca iznad Santiaga, odakle se pruža panoramski pogled na cijeli grad. Upravo ondje snimljeni su kadrovi koji su privukli veliku pozornost pratitelja.

Ekipa na putu prema Antarktici

U objavi je Iličić naveo kako se njegova Nomadik Travel Antarktika ekipa nalazi u Santiagu te da ih već isti dan očekuje let prema Punta Arenasu, gradu na krajnjem jugu Čilea. Ondje započinje završna priprema za odlazak na Antarktiku.

Možete li vjerovati u čijem društvu je uhvaćena Kolinda? A tek kad vidite gdje ide...
Foto: Screenshot:facebook: Kristijan Iličić

Prema planu putovanja, ekipa bi već prekosutra trebala preletjeti Drakeov prolaz i sletjeti na Antarktiku. Riječ je o jednom od najpoznatijih i najzahtjevnijih prijelaza između Južne Amerike i Antarktike, što cijelom putovanju daje dodatnu dozu avanture.

Možete li vjerovati u čijem društvu je uhvaćena Kolinda? A tek kad vidite gdje ide...
Foto: Screenshot:facebook: Kristijan Iličić

Pojavljivanje Kolinde Grabar-Kitarović u ovoj putopisnoj priči odmah je potaknulo nagađanja i zanimanje javnosti, s obzirom na to da bivša predsjednica rijetko dijeli detalje svojih privatnih putovanja, osobito onih ovako udaljenih i neobičnih.

najčitanije
