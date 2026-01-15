Možete li vjerovati u čijem društvu je uhvaćena Kolinda? A tek kad vidite gdje ide...

Bivša hrvatska predsjednica iznenadila je pratitelje pojavivši se na društvenim mrežama u dalekom Južnom Čileu, i to u društvu poznatog domaćeg putopisca koji se sprema na veliku ekspediciju.

Objave iz Santiaga

Kolinda Grabar-Kitarović (57), bivša predsjednica Republike Hrvatske i diplomatkinja, viđena je u Facebook objavi i storyjima Kristijana Iličića , hrvatskog putopisca i travel blogera. Fotografije i videozapisi nastali su u Santiagu, glavnom gradu Čilea.

Iličić je objavu označio s lokacije Cerro San Cristóbal, poznatog brda i vidikovca iznad Santiaga, odakle se pruža panoramski pogled na cijeli grad. Upravo ondje snimljeni su kadrovi koji su privukli veliku pozornost pratitelja.

Ekipa na putu prema Antarktici

U objavi je Iličić naveo kako se njegova Nomadik Travel Antarktika ekipa nalazi u Santiagu te da ih već isti dan očekuje let prema Punta Arenasu, gradu na krajnjem jugu Čilea. Ondje započinje završna priprema za odlazak na Antarktiku.

Prema planu putovanja, ekipa bi već prekosutra trebala preletjeti Drakeov prolaz i sletjeti na Antarktiku. Riječ je o jednom od najpoznatijih i najzahtjevnijih prijelaza između Južne Amerike i Antarktike, što cijelom putovanju daje dodatnu dozu avanture.

Pojavljivanje Kolinde Grabar-Kitarović u ovoj putopisnoj priči odmah je potaknulo nagađanja i zanimanje javnosti, s obzirom na to da bivša predsjednica rijetko dijeli detalje svojih privatnih putovanja, osobito onih ovako udaljenih i neobičnih.

