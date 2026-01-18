FREEMAIL
NA LEDENOM KONTINENTU /

Kolinda Grabar-Kitarović među pingvinima: Oduševila javljanjem s Antarktike

Kolinda Grabar-Kitarović među pingvinima: Oduševila javljanjem s Antarktike
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović započela je godinu uputivši se na drugi kraj svijeta

18.1.2026.
20:33
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57) i ove je godine ostala vjerna svojoj strasti prema putovanjima. Nakon izazovne i emotivne 2025. godine, kako je sama nedavno priznala, novu godinu odlučila je započeti daleko od svakodnevice, na jednoj od najegzotičnijih destinacija na svijetu.

Kolinda Grabar-Kitarović među pingvinima: Oduševila javljanjem s Antarktike
Foto: @kolinda_gk
Kolinda Grabar-Kitarović među pingvinima: Oduševila javljanjem s Antarktike
Foto: @kolinda_gk

Da je dio organiziranog putovanja poznatog travel influencera Kristijana Iličića, otkriveno je prije nekoliko dana, kada je on objavio kako se Kolinda pridružila grupi putnika njegove turističke agencije. Putovanje je započelo u Južnoj Americi, gdje su sudionici posjetili brdo San Cristóbal u Santiagu, no prava avantura uslijedila je tek kasnije.

Grabar-Kitarović se ubrzo javila i putem Instagrama - s Antarktike. Fotografijom snimljenom na ledenom kontinentu pokazala je koliko je oduševljena ovim iskustvom. Iako zamotana u toplu odjeću, njezin osmijeh jasno odaje koliko joj je ovo putovanje posebno.

Kolinda Grabar-Kitarović među pingvinima: Oduševila javljanjem s Antarktike
Foto: @kolinda_gk
Kolinda Grabar-Kitarović među pingvinima: Oduševila javljanjem s Antarktike
Foto: @kolinda_gk

Kolinda Grabar Kitarović
NA LEDENOM KONTINENTU
Kolinda Grabar-Kitarović među pingvinima: Oduševila javljanjem s Antarktike