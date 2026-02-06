Koje su poznate Hrvatice uz Severinu obilježile Dan crvenih haljina? Evo što su objavile

Početak veljače na društvenim mrežama obilježila je snažna i vizualno upečatljiva inicijativa koja je ujedinila brojne poznate Hrvatice. Od glazbenih diva do glumica i bivše predsjednice, crvena haljina postala je simbolom borbe protiv tihog ubojice žena, moždanog udara. Na Dan crvenih haljina, koji se ove godine obilježava 6. veljače, Instagram je preplavljen fotografijama podrške javnozdravstvenoj kampanji koja podiže svijest o bolesti od koje u Hrvatskoj godišnje umre oko tri tisuće žena.

Severina pokrenula lavinu

Sve je započela popularna pjevačica Severina, koja je na svom Instagram profilu, gdje ju prati više od dva milijuna ljudi, objavila seriju fotografija u elegantnim crvenim kreacijama.

Njezin poziv kolegicama i pratiteljicama da učine isto, pokrenuo je pravu lavinu. Ubrzo su joj se pridružile pjevačice Nina Badrić, Mia Dimšić i Ida Prester.

Crvena kao boja snage, ali i upozorenja

Kampanja "Dan crvenih haljina" hrvatska je inačica globalne inicijative "Go Red for Women", koju je 2004. godine pokrenula Američka udruga za srce (American Heart Association). U Hrvatskoj se obilježava od 2019. godine, a Hrvatski sabor proglasio je prvi petak u veljači Nacionalnim danom borbe protiv moždanog udara u žena.

Simbolika je jasna i moćna. Crvena haljina predstavlja ženu, njezinu snagu i ljepotu, dok crvena boja istovremeno simbolizira zdravlje, život i energiju, ali služi i kao univerzalni znak za opasnost i upozorenje. Cilj kampanje je educirati javnost o specifičnostima moždanog udara kod žena, koji se često manifestira drugačije nego kod muškaraca, zbog čega se simptomi nerijetko zanemaruju, a dijagnoza postavlja prekasno.

Zastrašujuća statistika

Moždani udar drugi je vodeći uzrok smrti kod žena, a statistike pokazuju da će svaka peta žena tijekom života doživjeti moždani udar. Rizici su za žene specifični i povezani su s hormonalnim promjenama kroz život, poput trudnoće, korištenja oralnih kontraceptiva, hormonske nadomjesne terapije, ali i migrena s aurom koje su češće kod ženskog spola.

Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da se kod žena, uz klasične simptome, mogu javiti i oni atipični: opća slabost, iznenadna mučnina, štucanje, otežano disanje ili nagle promjene u ponašanju. Zbog nespecifičnosti tih znakova, žene često odgađaju odlazak liječniku, gubeći dragocjeno vrijeme unutar kojeg se mogu spriječiti trajne posljedice.