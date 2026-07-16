Znate li čija je ovo kći? Odrasla u poznatoj glumačkoj obitelji i neodoljivo nalikuje ocu

Uspješno je završen još jedan Pulski filmski festival, jedna od najvažnijih manifestacija hrvatske kinematografije, a među ovogodišnjim dobitnicima Zlatnih arena našlo se i jedno poznato prezime. Riječ je o Klari Šovagović (32), koja je zajedno s kolegom Damirom Čučićem osvojila Zlatnu arenu za najbolju montažu filma 'Ono što treba činiti'.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Iako pripada mlađoj generaciji filmskih autorica, Klara iza sebe već ima zapaženu karijeru. Potpisuje montažu nekoliko igranih i dokumentarnih filmova, među kojima su "Grčke marelice", "Dobrodošli doma" i nagrađeni "Ono što treba činiti", koji joj je donio najveće priznanje dosadašnje karijere.

Dolazi i poznate glumačke obitelji

Mnogi možda ne znaju da Klara dolazi iz jedne od najpoznatijih hrvatskih umjetničkih obitelji. Kći je proslavljenog glumca Filipa Šovagovića (59) i liječnice Ruže Grizelj, a ujedno je i unuka legendarnog glumca Fabijana Šovagovića.

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Ipak, umjesto da krene očevim i djedovim glumačkim stopama, odlučila je svoju karijeru graditi iza kamere. Uz montažu, studirala je francuski jezik i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a danas se ubraja među najperspektivnije hrvatske montažerke.

Osvojena Zlatna arena još je jedna potvrda da je njezin profesionalni put bio pravi izbor. S obzirom na dosadašnji rad i priznanja koja niže, nema sumnje kako ćemo ime Klare Šovagović u godinama koje dolaze sve češće viđati na odjavnim špicama domaćih filmova, ali i među dobitnicima najvažnijih filmskih nagrada.