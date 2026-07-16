Znate li čija je ovo kći? Odrasla u poznatoj glumačkoj obitelji i neodoljivo nalikuje ocu
Umjesto da krene očevim i djedovim glumačkim stopama, odlučila je svoju karijeru graditi iza kamere
Uspješno je završen još jedan Pulski filmski festival, jedna od najvažnijih manifestacija hrvatske kinematografije, a među ovogodišnjim dobitnicima Zlatnih arena našlo se i jedno poznato prezime. Riječ je o Klari Šovagović (32), koja je zajedno s kolegom Damirom Čučićem osvojila Zlatnu arenu za najbolju montažu filma 'Ono što treba činiti'.
Iako pripada mlađoj generaciji filmskih autorica, Klara iza sebe već ima zapaženu karijeru. Potpisuje montažu nekoliko igranih i dokumentarnih filmova, među kojima su "Grčke marelice", "Dobrodošli doma" i nagrađeni "Ono što treba činiti", koji joj je donio najveće priznanje dosadašnje karijere.
Dolazi i poznate glumačke obitelji
Mnogi možda ne znaju da Klara dolazi iz jedne od najpoznatijih hrvatskih umjetničkih obitelji. Kći je proslavljenog glumca Filipa Šovagovića (59) i liječnice Ruže Grizelj, a ujedno je i unuka legendarnog glumca Fabijana Šovagovića.
Ipak, umjesto da krene očevim i djedovim glumačkim stopama, odlučila je svoju karijeru graditi iza kamere. Uz montažu, studirala je francuski jezik i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a danas se ubraja među najperspektivnije hrvatske montažerke.
Osvojena Zlatna arena još je jedna potvrda da je njezin profesionalni put bio pravi izbor. S obzirom na dosadašnji rad i priznanja koja niže, nema sumnje kako ćemo ime Klare Šovagović u godinama koje dolaze sve češće viđati na odjavnim špicama domaćih filmova, ali i među dobitnicima najvažnijih filmskih nagrada.