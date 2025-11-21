Kim Kardashian uputila upozorenje nakon ozbiljne dijagnoze: 'Zdravlje je najveće bogatstvo'

U najnovijoj epizodi reality showa The Kardashians, Kim Kardashian (45) povjerila se sestri Kourtney i ispričala detalje nedavnog pregleda u bolnici, gdje je obavila tzv. "prenuvo scan" – detaljnu magnetsku rezonancu cijelog tijela kojim se pokušavaju otkriti potencijalne bolesti u ranoj fazi.

„Radila sam Prenuvo sken i nazvali su me danas. Rekli su: ‘Sve izgleda super, ali imaš aneurizmu na mozgu’. Dodali su i da je tamo već godinama, da se vidjela i prije nekoliko godina“, ispričala je Kim.

Kako objašnjava Cleveland Clinic, aneurizma koja se pojavljuje na mozgu je oslabljeni dio krvne žile u arteriji u ili oko mozga. Većina aneurizmi je malena i ne uzrokuje simptome, ali ako pukne, stanje može biti životno ugrožavajuće.

Uzrok je stres?

„Poslala sam sken svome liječniku i rekao je da odmah dođem na dodatna snimanja“, nastavila je Kim. „Pitala sam ga: ‘Mogu li pričekati? Što uopće dovodi do pucanja aneurizme?’ Rekli su mi: ‘Stres’.“

Prema navodima Cleveland Clinic, na pucanje aneurizme mogu utjecati dugotrajni stres, iznenadni nalet bijesa ili snažna emocija, prenosi portal UniLad.

Pravosudni ispit, četvero djece, posao...

Kim je priznala da joj stres nije stran – od napornog učenja za pravosudni ispit, snimanja reality emisije, vođenja brojnih biznisa pa do brige o četvero djece koje ima s bivšim suprugom Kanyeom Westom. Otkrila je i da je zbog stresa dobila osip po koži. Kim je bila pod pritiskom i zbog pokušaja polaganja kalifornijskog pravosudnog ispita. Nedavno je podijelila emotivnu snimku nakon što je saznala da ga nije položila.

„Dobro je povremeno napraviti detaljan pregled. Važno je da sve redovito kontrolirate. Zdravlje je najveće bogatstvo i stvarno morate paziti na sebe u svemu što radite.“, poručila je Kim Kardashian u emisiji Good Morning America.

