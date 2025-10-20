Kći Zdravka Čolića u elitnom društvu: Nakon ove fotografije jasno je u čijem se društvu provodi

Kći pjevačice Nataše Bekvalac (45), Hana Ikodinović, podijelila je na Instagramu snimke iz večernjeg izlaska s Larom Čolić, mlađom kćeri Zdravka Čolića (74). Djevojke su dugogodišnje prijateljice, a njihovi zajednički trenuci često privlače pažnju javnosti.

Na objavi je vidljivo kako se Hana i Lara grle i ljube.

Foto: Instagram

Inače, Hana se prošle godine preselila u Španjolsku zbog studija. Isprva je upisala psihologiju, ali je njezina majka Nataša Bekvalac za srpske medije tada rekla da se predomislila i odlučila za marketing.

Obitelj Zdravka Čolića

Podsjetimo, Zdravko Čolić jedan je od najpoznatijih glazbenika s ovih prostora, a u braku je sa suprugom Aleksandrom Čolić od 2001. godine. Par ima dvije kćeri, Unu Čolić i Laru Čolić.

Privatni život Lare Čolić nerijetko je u fokusu javnosti, ponajviše zbog njezine veze s Andrijom Đ., sinom vlasnika poznatog lanca teretana. Njihova ljubavna priča trajala je nešto više od godinu dana, a iznenadni prekid potaknuo je brojna nagađanja.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Davor Bruketa o mogućnostima umjetne inteligencije i kreativnosti: 'Još se cijeni trag ljudskosti'