Tragedija u obitelji slavnog glumca: Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena mrtva u hotelu

Victoria Jones (34) kći slavnog holivudskog glumca Tommyja Leeja Jonesa (79), pronađena je mrtva u luksuznom hotelu Fairmont u San Franciscu, prenose američki mediji.

Prema pisanju portala TMZ, koji se poziva na izvore iz policije, tijelo Victorije pronađeno je u četvrtak, 1. siječnja, u ranim jutarnjim satima. Informaciju su potvrdile i lokalne službe.

Vatrogasna služba San Francisca potvrdila je za People da su intervenirali zbog medicinskog slučaja neposredno prije 3 sata ujutro po lokalnom vremenu. Na mjestu događaja zatečena je osoba koja je proglašena mrtvom. Policija San Francisca dodatno je potvrdila da su njihovi službenici izašli na teren te da je preminula odrasla ženska osoba, čiji identitet zasad službeno nije objavljen. Policijski izvor tvrdi da se vjeruje da je riječ upravo o Victoriji Jones.

Uzrok smrti zasad nepoznat

Uzrok smrti još uvijek nije utvrđen, no prema informacijama NBC Bay Area, ne sumnja se na nasilnu smrt.

Victoria Jones bila je kći Tommyja Leeja Jonesa i njegove bivše supruge Kimberlee Cloughley (79). Par ima i sina Austina Jonesa (43).

Pojavila se u filmovima svog oca

Victoria se kao dijete kratko bavila glumom. Prvi put pojavila se u filmu „Men in Black II” iz 2002. godine, u kojem je glumio i njezin otac. Nastupila je i u filmu „The Three Burials of Melquiades Estrada” iz 2005., koji je režirao upravo Tommy Lee Jones, a u kojem je sudjelovala i njegova sadašnja supruga Dawn Laurel-Jones (61) kao fotografkinja.

Foto: Smg/zuma Press/profimedia

Osim filmskih uloga, Victoria se pojavila i u jednoj epizodi popularne tinejdžerske serije „One Tree Hill” 2003. godine.

Ikona Hollywooda

Tommy Lee Jones jedan je od najcjenjenijih američkih glumaca. Dobitnik je Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu „The Fugitive” iz 1993. godine, a publika ga pamti i po ulogama u filmovima JFK, Men in Black, No Country for Old Men i Lincoln.

Obitelj zasad nije objavila službenu izjavu.

