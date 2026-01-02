FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA VIJEST /

Tragedija u obitelji slavnog glumca: Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena mrtva u hotelu

Tragedija u obitelji slavnog glumca: Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena mrtva u hotelu
×
Foto: David Mareuil/afp/profimedia

Kći holivudskog glumca Tommyja Leeja Jonesa, 34-godišnja Victoria Jones, pronađena je mrtva u hotelu u San Franciscu, a policija zasad ne sumnja na kazneno djelo

2.1.2026.
8:30
Hot.hr
David Mareuil/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Victoria Jones (34) kći slavnog holivudskog glumca Tommyja Leeja Jonesa (79), pronađena je mrtva u luksuznom hotelu Fairmont u San Franciscu, prenose američki mediji.

Prema pisanju portala TMZ, koji se poziva na izvore iz policije, tijelo Victorije pronađeno je u četvrtak, 1. siječnja, u ranim jutarnjim satima. Informaciju su potvrdile i lokalne službe.

Vatrogasna služba San Francisca potvrdila je za People da su intervenirali zbog medicinskog slučaja neposredno prije 3 sata ujutro po lokalnom vremenu. Na mjestu događaja zatečena je osoba koja je proglašena mrtvom. Policija San Francisca dodatno je potvrdila da su njihovi službenici izašli na teren te da je preminula odrasla ženska osoba, čiji identitet zasad službeno nije objavljen. Policijski izvor tvrdi da se vjeruje da je riječ upravo o Victoriji Jones.

Uzrok smrti zasad nepoznat

Uzrok smrti još uvijek nije utvrđen, no prema informacijama NBC Bay Area, ne sumnja se na nasilnu smrt. 

Victoria Jones bila je kći Tommyja Leeja Jonesa i njegove bivše supruge Kimberlee Cloughley (79). Par ima i sina Austina Jonesa (43).

Pojavila se u filmovima svog oca

Victoria se kao dijete kratko bavila glumom. Prvi put pojavila se u filmu „Men in Black II” iz 2002. godine, u kojem je glumio i njezin otac. Nastupila je i u filmu „The Three Burials of Melquiades Estrada” iz 2005., koji je režirao upravo Tommy Lee Jones, a u kojem je sudjelovala i njegova sadašnja supruga Dawn Laurel-Jones (61) kao fotografkinja.

Tragedija u obitelji slavnog glumca: Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena mrtva u hotelu
Foto: Smg/zuma Press/profimedia

Osim filmskih uloga, Victoria se pojavila i u jednoj epizodi popularne tinejdžerske serije „One Tree Hill” 2003. godine.

Ikona Hollywooda

Tommy Lee Jones jedan je od najcjenjenijih američkih glumaca. Dobitnik je Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu „The Fugitive” iz 1993. godine, a publika ga pamti i po ulogama u filmovima JFK, Men in Black, No Country for Old Men i Lincoln.

Obitelj zasad nije objavila službenu izjavu.

POGLEDAJTE VIDEO: Siniša je 26 puta pokušao baciti cigarete: Psiholozi otkrivaju zašto pucaju novogodišnje odluke!

Tommy Lee JonesSmrtMen In Black
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TUŽNA VIJEST /
Tragedija u obitelji slavnog glumca: Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena mrtva u hotelu