Kći slavnog bračnog para sama uzdržava kćer: 'Radim četiri posla, ne dobivam njihov novac'

Glumica Rumer Willis (37), kći holivudskih glumaca Brucea Willisa (71) i Demi Moore (63), na društvenim je mrežama otkrila kako sama uzdržava svoju kćer Louettu (2) bez ikakve financijske pomoći svojih slavnih roditelja.

"Radim četiri različita posla kako bih uzdržavala svoju kćer. Ja sam njezina jedina skrbnica. Ne živim od obiteljskog fonda niti dobivam novac od roditelja. Većinu vremena nemam nikakvu pomoć oko nje", rekla je u videu.

Willis je istaknula da svoju obitelj ne tretira kao rezervni plan i da je ponosna što uzdržava sebe i svoju kćer te da je godinama bila jedini izvor prihoda u kućanstvu.

Društvene mreže osuđuju njezino majčinstvo

Kći Louettu, koju od milja zovu Lou, Rumer dijeli s bivšim partnerom Derekom Richardom Thomasom koji po svemu sudeći, ne doprinosi financijskoj dobrobiti njihove kćeri. Derek i Rumer postali su par 2022. godine, a nakon dvije godine veze, razišli su se.

Rumer i danas vodi borbu na društvenim mrežama s korisnicima koji propitkuju njezine majčinske sposobnosti. Negativni komentari često spominju njezinu odluku da i dalje doji svoju gotovo trogodišnju kćer Lou.

"Jedan dio mene misli da mogu bez problema nastaviti dok ne napuni tri godine, a drugi dio osjeća da sam došla do točke kada se trebam ponovno posvetiti vlastitom tijelu", rekla je.

U to vrijeme, odbacivala je kritike i istaknula kako vjeruje da ta odluka dugoročno pozitivno utječe na zdravlje njezine kćeri.

