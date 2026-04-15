RAZOTKRILA ISTINU /

Kći slavnog bračnog para sama uzdržava kćer: 'Radim četiri posla, ne dobivam njihov novac'

Kći slavnog bračnog para sama uzdržava kćer: 'Radim četiri posla, ne dobivam njihov novac'
Foto: Broadimage/Shutterstock Editorial/Profimedia

Rumer Willis, kćer Bruce Willisa i Demi Moore prozborila da sama uzdržava svoju kćer, bez financijske pomoći roditelja

15.4.2026.
22:05
Broadimage/Shutterstock Editorial/Profimedia
Glumica Rumer Willis (37), kći holivudskih glumaca Brucea Willisa (71) i Demi Moore (63), na društvenim je mrežama otkrila kako sama uzdržava svoju kćer Louettu (2) bez ikakve financijske pomoći svojih slavnih roditelja.

"Radim četiri različita posla kako bih uzdržavala svoju kćer. Ja sam njezina jedina skrbnica. Ne živim od obiteljskog fonda niti dobivam novac od roditelja. Većinu vremena nemam nikakvu pomoć oko nje", rekla je u videu.

Willis je istaknula da svoju obitelj ne tretira kao rezervni plan i da je ponosna što uzdržava sebe i svoju kćer te da je godinama bila jedini izvor prihoda u kućanstvu. 

Društvene mreže osuđuju njezino majčinstvo

Kći Louettu, koju od milja zovu Lou, Rumer dijeli s bivšim partnerom Derekom Richardom Thomasom koji po svemu sudeći, ne doprinosi financijskoj dobrobiti njihove kćeri. Derek i Rumer postali su par 2022. godine, a nakon dvije godine veze, razišli su se. 

Rumer i danas vodi borbu na društvenim mrežama s korisnicima koji propitkuju njezine majčinske sposobnosti. Negativni komentari često spominju njezinu odluku da i dalje doji svoju gotovo trogodišnju kćer Lou. 

"Jedan dio mene misli da mogu bez problema nastaviti dok ne napuni tri godine, a drugi dio osjeća da sam došla do točke kada se trebam ponovno posvetiti vlastitom tijelu", rekla je. 

U to vrijeme, odbacivala je kritike i istaknula kako vjeruje da ta odluka dugoročno pozitivno utječe na zdravlje njezine kćeri. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
