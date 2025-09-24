Kći Rachel i Rossa iz 'Prijatelja' više nije beba: Glumile su je blizanke, ovako izgledaju danas

Ove godine kultna američka serija ''Prijatelji'' proslavila je nevjerojatnih 31 godinu od svog prvog emitiranja. Premijerno je emitirana 22. rujna 1994. godine na NBC-u i brzo je stekla ogromnu popularnost, a tijekom deset sezona, gledatelji su s ljubavlju pratili živote šest nezaboravnih likova, Rachel (Jennifer Aniston), Rossa (David Schwimmer), Joeyja (Matt LeBlanc), Monice (Courteney Cox), Chandlera (Matthew Perry) i Phoebe (Lisa Kudrow).

Serija je i dalje globalni hit, unatoč tome što je prestala sa snimanjem 2004. godine jer su ponovna emitiranja i streaming platforme održali njezinu popularnost.

Jennifer Aniston i David Schwimmer tumačili su par Rachel i Rossa koji je tijekom serije dobio kćer Emmu. Ulogu male Emme igrale su nekoliko blizanki, među kojima su se našle i Alexandra i Athena Conley, koje su, kada su se pojavile u seriji bile tek bebe, a danas imaju 23 godine. Završile su fakultet te su vrlo aktivne na društvenim mrežama, okupljajući veliki broj pratitelja.

Athena je prošle godine postala navijačica Denver Broncosa, a Alexandra je stalna podrška svojoj sestri. Nedavno su se prisjetile svojih glumačkih dana u Prijateljima, dijeleći na TikToku staru fotografiju iz epizode "The One Where Rachel Goes Back To Work".

Ovako blizanke izgledaju danas.

Prema podacima s IMDb-a, Alexandra i Athena pojavile su se u seriji između siječnja i ožujka 2003. godine. Osim njih, Emmu su glumile i blizanke Noelle i Cami Sheldon, kao i Genevieve i Elizabeth Davidson.

