Kći Rachel i Rossa iz 'Prijatelja' više nije beba: Glumile su je blizanke, ovako izgledaju danas

Kći Rachel i Rossa iz 'Prijatelja' više nije beba: Glumile su je blizanke, ovako izgledaju danas
Foto: Profimedia

Alexandra i Athena pojavile su se u 'Prijateljima' između siječnja i ožujka 2003. godine

24.9.2025.
19:27
Profimedia
Ove godine kultna američka serija ''Prijatelji'' proslavila je nevjerojatnih 31 godinu od svog prvog emitiranja. Premijerno je emitirana 22. rujna 1994. godine na NBC-u i brzo je stekla ogromnu popularnost, a tijekom deset sezona, gledatelji su s ljubavlju pratili živote šest nezaboravnih likova, Rachel (Jennifer Aniston), Rossa (David Schwimmer), Joeyja (Matt LeBlanc), Monice (Courteney Cox), Chandlera (Matthew Perry) i Phoebe (Lisa Kudrow).

Serija je i dalje globalni hit, unatoč tome što je prestala sa snimanjem 2004. godine jer su ponovna emitiranja i streaming platforme održali njezinu popularnost.

Jennifer Aniston i David Schwimmer tumačili su par Rachel i Rossa koji je tijekom serije dobio kćer Emmu. Ulogu male Emme igrale su nekoliko blizanki, među kojima su se našle i Alexandra i Athena Conley, koje su, kada su se pojavile u seriji bile tek bebe, a danas imaju 23 godine. Završile su fakultet te su vrlo aktivne na društvenim mrežama, okupljajući veliki broj pratitelja.

Athena je prošle godine postala navijačica Denver Broncosa, a Alexandra je stalna podrška svojoj sestri. Nedavno su se prisjetile svojih glumačkih dana u Prijateljima, dijeleći na TikToku staru fotografiju iz epizode "The One Where Rachel Goes Back To Work".

Ovako blizanke izgledaju danas. 

 

 

Prema podacima s IMDb-a, Alexandra i Athena pojavile su se u seriji između siječnja i ožujka 2003. godine. Osim njih, Emmu su glumile i blizanke Noelle i Cami Sheldon, kao i Genevieve i Elizabeth Davidson.

Duplu epizodu ''Prijatelja'' gledajte na RTL2 svakim danom od 21.20!

