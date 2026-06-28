Kći norveškog izbornika ukrala je show na SP-u: Postala je hit, pogledajte o čemu je riječ

Ida Solbakken, 22-godišnja kći norveškog nogometnog izbornika Stålea Solbakkena (58), neočekivano je postala jedna od najvećih zvijezda Svjetskog prvenstva 2026. godine, prateći svaki korak očeva tima s tribina. Ova studentica medicine privukla je golemu pozornost svjetskih medija i vojske novih obožavatelja dok strastveno bodri Norvešku u Sjedinjenim Američkim Državama.

Svojom posljednjom objavom na Instagramu, nakon napete utakmice u Bostonu, potvrdila je ono čemu su se svi norveški navijači nadali - da san o naslovu prvaka ide dalje.

Pozdrav iz Bostona i poruka za Dallas

U nizu fotografija i kratkom videu objavljenom s lokacije u Bostonu, Ida je vjerno dočarala euforičnu atmosferu s ključne utakmice Norveške protiv Francuske, odigrane 26. lipnja.

Na slikama pozira odjevena u prepoznatljivi crveno-plavi dres norveške reprezentacije, okružena tisućama navijača na ispunjenom stadionu, dok se u pozadini vide veliki ekrani s logom FIFA Svjetskog prvenstva i reklame globalnih sponzora.

Ipak, najviše pozornosti privukao je kratak, ali znakovit opis objave: "vi ses i Dallas", odnosno "vidimo se u Dallasu", uz norvešku zastavu.

Time je izravno potvrdila da je Norveška osigurala prolazak u nokaut-fazu natjecanja i da reprezentacija, ali i ona sama, putuje u Dallas na sljedeću utakmicu.

Njezina podrška nije samo općenita; na jednoj od fotografija nosi dres s prezimenom "BOBB" i brojem sedam, koji pripada norveškom veznjaku i zvijezdi Manchester Cityja, Oscaru Bobbu.

Na drugoj slici njezina prijateljica nosi dres s natpisom "SOLBAKKEN 6", što je jasna posveta njezinoj obitelji i ocu, cijenjenom nogometnom strategu. Komentari ispod objave, uglavnom na skandinavskim jezicima, puni su podrške i divljenja, a prijatelji je nazivaju "norveškom zvijezdom".

Od studentice medicine do medijske senzacije

Iako je Ida i ranije bila poznata u norveškoj javnosti, njezina globalna popularnost eksplodirala je upravo tijekom ovog prvenstva. Ključan trenutak dogodio se nakon što je objavila video emotivnog slavlja svojih roditelja, oca Stålea i majke Anniken, nakon dramatične pobjede Norveške nad Senegalom rezultatom 3-2. Snimka iskrene sreće i poljupca brzo je postala viralna, a fokus javnosti prebacio se na mladu Norvežanku koja ju je podijelila.

" i "najljepšom navijačicom". Unatoč iznenadnoj slavi, Ida ostaje prizemljena studentica medicine, najmlađe od troje djece u sportskoj obitelji Solbakken. Njezin stariji brat Markus također je profesionalni nogometaš, što pokazuje koliko je nogomet utkan u njihove živote. Dok zvijezde poput Erlinga Haalanda i Martina Ødegaarda vode bitke na terenu, Ida je postala zaštitno lice norveških navijača.