Kći Marijane i Ivice Puljak nam otkriva: 'Roditelji su me naučili da ne živim u prošlosti'

Doktorandica Ema Puljak (29), kći političara Ivice (56) i Marijane Puljak (54), nedavno je proslavila svoj rođendan u krugu obitelji i prijatelja. Iako dolazi iz političke obitelji, Ema je svoj život odlučila posvetiti znanosti. Trenutno je na završnoj godini doktorata i radi u najvećem svjetskom znanstvenom laboratoriju, CERN-u, a svakodnevicu provodi u Ženevi, gradu u kojem gradi svoju karijeru i život. Svestrana i ambiciozna, Ema osim znanstvenih izazova uspješno razvija i druge talente, među njima su strast prema kuhanju i umjetničko izražavanje kroz slikanje. Razgovarali smo s Emom, koja nam je otkrila kako izgleda njezin radni dan, kakav je život u Ženevi te postoji li netko poseban u njezinom ljubavnom životu.

Sretan rođendan s malim zakašnjenjem! Kako ste proslavili ovaj poseban dan?

Hvala vam! Ove godine sam slavila najprije u krugu obitelji i prijatelja u Splitu, a zatim s prijateljima na CERN-u, uvijek u opuštenom i veselom okruženju.

Imate li rođendansku želju koju biste nam htjeli otkriti?

Nemam baš nekih klasičnih rođendanskih želja. Ovo mi je zadnja godina doktorata, pa je, kao i svakom drugom, dosta stresna. Zato mi je želja da uspješno završim ovu zanimljivu etapu života i dalje nastavim s optimizmom gledati u budućnost.

Foto: Privatna Arhiva

Gledajući unazad, jeste li ponosni na sve što ste do sada postigli?

Jesam. Radujem se svakom uspjehu, i malom i velikom. Ali isto tako prihvaćam i manje dobre situacije, poraze i razočaranja. Tada pokušavam ostati mirna i ne previše tužna, jer je sve to sastavni dio života. Ponosna sam na sve što sam postigla, jer je to najviše proizvod velike želje, truda i rada, uz podršku dobrih ljudi oko mene, bez kojih to ne bi bilo moguće.

Trenutačno radite u CERN-u, najvećem znanstvenom laboratoriju na svijetu. Možete li nam opisati čime se bavite i kako izgleda vaš radni dan?

Trenutno privodim kraju doktorat koji radim na CERN-u, u suradnji s Universitat Autònoma de Barcelona i Barcelona Supercomputing Centerom. Posljednje četiri godine istražujem quantum i quantum-inspired machine learning algoritme primijenjene na podatke iz CERN-ovog Large Hadron Collidera. Svaki dan na CERN-u izgleda drugačije – nekad čitam i istražujem nove znanstvene članke, nekad imam niz sastanaka ili sudjelujem na radionicama. Jedino što je stalno jest ručak u 12 sati. Dio doktorata provela sam i u Barceloni, radeći s istraživačkom grupom mog mentora.

Foto: Privatna Arhiva

Kako se opuštate nakon intenzivnog rada? Što volite raditi u slobodno vrijeme?

Najviše me opušta kuhanje i trening, bilo u obliku crossfita, bilo kroz trčanje koje mi često dođe kao meditacija. Volim i slikati, iako ne bih rekla da imam veliki talent, ali mi pruža mir i užitak.

Osim znanosti, poznato je da volite kuhati. Postoji li neko jelo koje vam nikada ne dosadi?

Lazanje. Usavršila sam svoju verziju koja je, barem meni, posebna i drugačija. Mogla bih ih jesti svaki dan. Trudim se kuhati i jesti zdravo, a cilj mi je u sljedećoj godini naučiti kuhati što više tradiocionalih jela mojih dviju baka, na čijoj spizi sam se odgojila. Bit će to tradicionalna kvantna dalmatinska kuhinja. Također razvijam quantum.cooking stranicu koja će kroz razne recepte objasniti što su to kvantna računala.

Foto: Privatna Arhiva

Što vaša obitelj kaže na vaše specijalitete?

⁠Uvijek sve pojedu i pohvale, samo nikad nisam sigurna je li to zato što su stvarno oduševljeni ili zato što smo od malena učeni da se tanjur uvijek pojede do kraja. Morate pitati njih!

Tko vam pruža najveću podršku u svemu što radite? Jesu li vaši roditelji imali utjecaj na vaše odluke oko obrazovanja i slušate li njihove savjete?

⁠Najveću podršku daju mi obitelj, partner i bliski prijatelji. Svi su oni moj oslonac i beskrajno sam im zahvalna. Roditelji su uvijek bili tu s toplim sugestijama, ali odluke sam donosila sama, kao i moj brat i sestra, uz njihovu potpunu podršku. I danas mi je najteže donijeti neku važnu odluku, jer uvijek imam sto dilema i sve analiziram. Jedna od važnih stvari koju su me roditelji naučili je da ne živim u prošlosti, nego iz nje učim, a da uvijek gledam u budućnost, koja će biti sjajna, ako je mi takvom napravimo.

Foto: Privatna Arhiva

Kakav je život u Ženevi? Nedostaje li vam Zagreb i vaša obitelj?

Apsolutno obožavam Ženevu i osjećam se kao da sam se tamo pronašla. No, otvorena sam i za druge destinacije jer volim upoznavati nove kulture. Moja obitelj mi naravno jako nedostaje, ali sve nadoknađujem čestim letovima doma. U modernom svijetu možete fizički biti daleka, ali opet blizu, uz česte kontakte i komunikaciju. Moderna tehnologija nam u tome jako pomaže.

Kakav je vaš ljubavni status? Postoji li netko poseban u vašem životu?

⁠Postoji netko poseban, ali taj dio života volim zadržati za sebe.

Kakvi su vam planovi za budućnost? Što biste voljeli ostvariti?

Trenutno sam posvećena završavanju doktorata, što očekujem do kraja godine. Zatim ću pokušati neko vrijeme raditi u industriji, da se okušam i u tom okruženju. Ne radim dugoročne planove, već postavljam ciljeve u kraćim razdobljima, a onda u hodu odlučujem što dalje. Nastojim biti fleksibilna, jer mi tako više odgovara. Ukupno gledano, zadovoljna sam i sretna osoba, ispunjena pažnjom i ljubavlju ljudi oko mene i nadam se da će se tako i nastaviti.

