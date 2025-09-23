Marijana Puljak podijelila fotografije svoje starije kćeri, a za to je imala poseban povod

Političarka i saborska zastupnica Marijana Puljak (54) objavila je dirljivu objavu povodom 29. rođendana njezine najstarije kćeri Eme.

"23. rujna 1996. godine ova djevojčica je žurila van iz maminog trbuha jer je znatiželja ubijala. Kako tada tako i do danas, naša prvorođena princeza upoznaje svijet i kroči neumorno naprijed 100 na sat, organizirajući i sebe i nas, čak i iz dalekog svijeta. Sretan ti rođendan, Ema, ljubimice naša", napisala je Puljak.

Brojni pratitelji nizali su čestitke u komentarima.

"Sretno Ema, samo naprijed", "Sretno lijepoj i pametnoj curi i njenim roditeljima",

Ema Puljak uspješna je mlada znanstvenica. Nakon što je magistrirala na zagrebačkom FER-u, smjer računarstvo, upisala je doktorski studij u Barceloni, a trenutno radi u Ženevi.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Njezini roditelji, Marijana i bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak, u braku su od 1995. godine, osim Eme imaju i sina Tomu te kćer Ivu.

