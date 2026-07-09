Kći legendarnog Šabana Šaulića zablistala na jahti usred Jadrana, uživa u luksuznom odmoru

Dok mnogi tijekom ljeta traže savršeno mjesto za odmor, srpska pjevačica Ilda Šaulić (47) odlučila je uživati u čarima Jadrana. Kći neprežaljenog kralja narodne glazbe Šabana Šaulića podijelila je prizore s morske avanture, a posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pozira na jahti okružena plavetnilom mora.

Foto: Instagram - screenshot

Na objavljenoj fotografiji Ilda pozira u bijelom bikiniju, a osmijeh ne skida s lica, dok joj društvo na moru pravi kuma Jelena. Fotografija je nastala na pramcu jahte, uz pogled na more i planine u pozadini, a cijeli dojam dodatno su upotpunili njezina zavidna linija i preplanuli ten. Uz objavu je kratko napisala „Kumstvo“ te označila svoju kumu, dodavši emotikon crvenog srca, čime je naglasila koliko uživa u zajedničkim trenucima daleko od gradske vreve.

Godinama poznata kao jedna od najnjegovanijih dama regionalne javne scene, Ilda je još jednom pokazala da vodi računa o svom izgledu te da joj ljetni odmor itekako godi. Fotografija je u kratkom vremenu prikupila velik broj lajkova, a obožavatelji su joj poželjeli još mnogo sretnih i opuštenih trenutaka.