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LJETNI PRIZOR /

Kći legendarnog Šabana Šaulića zablistala na jahti usred Jadrana, uživa u luksuznom odmoru

Kći legendarnog Šabana Šaulića zablistala na jahti usred Jadrana, uživa u luksuznom odmoru
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Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/

Srpska pjevačica Ilda Šaulić uzela je kratki predah od nastupa i podijelila trenutke s morskog odmora, a njezine fotografije s jahte ponovno su privukle brojne komentare obožavatelja

9.7.2026.
8:58
Hot.hr
Mateja Stanisavljevic/ATAImages/
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Dok mnogi tijekom ljeta traže savršeno mjesto za odmor, srpska pjevačica Ilda Šaulić (47) odlučila je uživati u čarima Jadrana. Kći neprežaljenog kralja narodne glazbe Šabana Šaulića podijelila je prizore s morske avanture, a posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pozira na jahti okružena plavetnilom mora.

Kći legendarnog Šabana Šaulića zablistala na jahti usred Jadrana, uživa u luksuznom odmoru
Foto: Instagram - screenshot

Na objavljenoj fotografiji Ilda pozira u bijelom bikiniju, a osmijeh ne skida s lica, dok joj društvo na moru pravi kuma Jelena. Fotografija je nastala na pramcu jahte, uz pogled na more i planine u pozadini, a cijeli dojam dodatno su upotpunili njezina zavidna linija i preplanuli ten. Uz objavu je kratko napisala „Kumstvo“ te označila svoju kumu, dodavši emotikon crvenog srca, čime je naglasila koliko uživa u zajedničkim trenucima daleko od gradske vreve.

Godinama poznata kao jedna od najnjegovanijih dama regionalne javne scene, Ilda je još jednom pokazala da vodi računa o svom izgledu te da joj ljetni odmor itekako godi. Fotografija je u kratkom vremenu prikupila velik broj lajkova, a obožavatelji su joj poželjeli još mnogo sretnih i opuštenih trenutaka.

Ilda ŠaulićJahtaJadranšaban šaulić
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