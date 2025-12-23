Ilda o svome ocu: 'Mnogo ljudi je profitiralo od njegovog imena, ali mi se trudimo...'

Pjevačica Ilda Šaulić (47) predstavila je novi album kojim se zvukom i estetikom znatno odmaknula od svega na što je publika dosad bila navikla. U razgovoru za Blic je progovorila o reakcijama na nove pjesme, obitelji te odnosu prema nasljeđu svog oca, legendarnog Šabana Šaulića.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Iskreno priznaje da je očekivala suzdržanije reakcije, no dojmovi publike iz dana u dan postaju sve pozitivniji. Ljudi se, kaže, sve više prepoznaju u pjesmama i sviđa im se smjer u kojem je otišla. Željela se predstaviti u drugačijem svjetlu, a cijeli proces doživjela je kao lijep i kreativan izazov. Posebno ističe tekstove, koje opisuje kao snažne i životne, dok su joj brže pjesme posebno zanimljive jer, kako kaže, gotovo svatko u njima može pronaći dio sebe. Ljubavne su, iskrene i emotivne – upravo onakve kakve je željela snimiti.

Govorila o privatnom životu i ocu

Ilda naglašava da iza reflektora živi mirno i opušteno. Uživa u druženjima kod kuće, dugim razgovorima i smijehu s bliskim ljudima, a razlika između nje na pozornici i izvan nje gotovo da ne postoji. Ponosna je na prijateljstva koja traju više od tri desetljeća, što, kako kaže, dovoljno govori o njezinu karakteru. Važni su joj mir, filmovi, knjige i sitni rituali poput odlaska frizeru. Smatra da je danas iznimno važno, osobito za žene, imati vrijeme i male radosti samo za sebe jer tek tada mogu biti dobro i drugima.

Dotaknula se i nasljeđa svog oca Šabana Šaulića, priznajući da obitelj i dalje vodi borbu oko zaštite njegova imena i djela. Ističe kako su mnogi godinama profitirali na njegovu imenu, no obitelj se trudi da se ono što je ostavio sačuva i pravno zaštiti, kako bi pripadalo onima kojima doista i pripada. Kako kaže, to je proces koji traje, ali od njega ne odustaju.

"To kod nas nije sve uređeno kako treba. To je jedna borba. Mnogo ljudi je tu profitiralo i iskoristilo njegovo ime i prezime i neka njegova djela, ali se mi posljednjih godina trudimo da sve što je ostavio zaštitimo i na sve moguće načine ćemo se truditi", kazala je Ilda za Blic.

