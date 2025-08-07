Kći Harisa Džinovića stavila luksuznu torbicu na glavu: Cijena joj je brutalna!

Đina Džinović (21), kći bivšeg bračnog para Harisa Džinovića (73) te Meline Galić (44), nerijetko privlači pažnju atraktivnim, ali i luksuznim izdanjima. Kći slavnog bosanskohercegovačkog pjevača i dizajnerice ovaj je put oduševila pratitelje objavivši videozapis u kojem na glavi balansira skupocjenu torbu. Njena je objava prikupila velik broj pregleda i pozitivnih reakcija.

"Zamalo!!", napisala je Đina, referirajući se na neuspjeli pokušaj balansiranja. Inače, riječ je o Hermès Birkin torbi čija je cijena oko nevjerojatnih 17.000 eura. Torbe ovog brenda statusni su simbol, a visoka cijena rezultat je skupocjene ručne izrade. Najpoznatiji modeli izrađuju se od najfinijih materijala te rijetkih vrsta kože. Njihova je osnovna cijena oko sedam tisuća eura, dok se za eksluzivne primjerke treba izdvojiti do 100.000 eura. Njihove torbe nose najveće zvijezde poput Jennifer Lopez (56) i Kim Kardashian (44).

Inače, ovaj je trend na TikToku popratila i poznata influncerica te poduzetnica Kylie Jenner (27) koja je na glavi balansirala ručnu torbicu vrijednosti od otprilike 57 tisuća eura.

Đina Đžinović sve više privlači pažnju javnosti, osobito posljednjih godina, otkako je porasla njezina popularnost na društvenim mrežama. Poznata je po luksuznom životnom stilu, modnim objavama te dijeljenju preporuka za proizvode za njegu kože. Uz Đinu, Haris i Melina imaju sina Kana.

