Kći Claudije Schiffer njezina je slika i prilika: Plavuša anđeoskog lica zanosnija je od mame

Na vrhuncu slave, njemačka manekenka Claudia Schiffer (55) upoznala je čovjeka iz svojih snova, filmaša Matthewa Vaughna (55) za kojeg se udala 2002. godine. U sretnom braku Claudia i Vaughn dobili su troje djece, Caspara (23), Clementine Poppy (21) i Cosimu (15), a na jedno od njih prenijela je svoj manekenski talent.

Starija kći, Clementine Vaughn, rođena je u Londonu 11. studenog 2004. Nakon njezina rođenja, otac je izjavio da je teško riječima opisati koliko je "presretan" zbog dolaska još jednog djeteta.

“Želio bih zahvaliti svojoj predivnoj supruzi Claudiji što mi je podarila jednako predivnu kćer”, rekao je tada.

Kao beba bila na naslovnici Voguea

Claudijina slika i prilika Clementine Poppy odlučila je iskoristiti slavno prezime i još slavniju majku kako bi ostvarila karijeru o kojoj sanja. Još se kao beba pojavila na naslovnici Vogue Germany u majčinom naručju.

Kao tinejdžerica počela je ozbiljnije pokazivati interes za modu, a imala je priliku i gledati majčin povratak na pistu Versace tijekom Milan Fashion Week u rujnu 2023.

"Ovo je Clemmy prvi put da gleda modnu reviju, prvi put da osjeti kako izgleda modna industrija i jako je uzbuđena”, rekla je Claudia za British Vogue uoči revije.

'Vidjela sam kraj uspjeha sada želim vidjeti njegov početak'

Clementine i Claudia ponovno su zajedno pozirale na naslovnici magazina Pop Magazine u rujnu 2024. Clementine je fotografiju objavila na Instagramu i napisala kako joj je čast dijeliti naslovnicu s majkom: “Trenutak koji ću zauvijek pamtiti.”

Mlada manekenka sada gradi vlastiti put u industriji. Clementine se preselila u New York kako bi ostvarila svoju karijeru.

"Vidjela sam kraj uspjeha. Sada želim vidjeti njegov početak, sav taj kaos i užurbanost", rekla je.

Brat i sestra drže život podalje od javnosti

Osim Clementine, Claudija i Matthew imaju sina Caspara Vaughna koji je rođen 30. siječnja 2003. Jedini sin uglavnom živi podalje od očiju javnosti, iako na Instagramu povremeno dijeli trenutke iz svakodnevice i druženja.

Najmlađa kći, Cosima Vaughn, rođena je 14. svibnja 2010. u Londonu. Tinejdžerica svoj privatni život drži podalje od javnosti, a društvene mreže su joj zaključane. Ipak, nekoliko puta je viđena u javnosti s roditeljima, među ostalim i na utakmici Premier League između Chelsea i Tottenham Hotspur.

