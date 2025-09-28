Kći Billa Gatesa dugo je skrivala svoje pravo prezime: Otkrila ga tek u srednjoj školi

Phoebe Gates (23), najmlađa kći tehnološkog mogula i suosnivača Microsofta Billa Gatesa (69), otkrila je kako je tijekom školovanja nosila majčino prezime French, kako bi izbjegla pažnju povezanu s očevim imenom i bogatstvom.

U podcastu The Burnouts, koji vodi sa svojom cimericom sa Stanforda, Sophiom Kianni, Phoebe je ispričala kako su roditelji svjesno odlučili zaštititi svoju djecu od utjecaja slave.

"Nismo koristili prezime Gates dok nismo došli u srednju školu. Koristili smo majčino prezime French," rekla je. Dodala je da joj je ta odluka omogućila da razvije prijateljstva u školskim klupama bez predrasuda.

"Na taj sam način mogla biti viđena kao osoba, a ne kroz prizmu toga tko mi je otac. Tek kasnije bih nekome rekla više o obitelji. Mislim da mi to kao djetetu stvarno nije bilo potrebno da budem u fokusu samo zbog prezimena", objasnila je.

Bill Gates već je godinama poznat po stavu da njegovo bogatstvo nije namijenjeno stvaranju obiteljske dinastije. Više puta je naglasio da će njegovo troje djece naslijediti tek mali dio njegova golemog bogatstva – manje od 1% procijenjene neto imovine, koja iznosi više od 100 milijardi dolara.

"Ne smatram da bi veliko nasljedstvo bilo dar mojoj djeci. Želim da sami pronađu svoj put, kao što sam i ja morao", rekao je u jednom interjuu.

Unatoč "skromnom" udjelu nasljedstva, jasno je da djeci Gatesovih ne prijeti nikakva financijska neizvjesnost, čak i taj postotak znači više od milijardu dolara.

