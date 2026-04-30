Kćeri Adriane Lime izrasle su u prave ljepotice: Zablistale su na snimanju za Victoria's Secret

Slavna 44-godišnja brazilska manekenka Adriana Lima već se desetljećima smatra jednom od najljepših žena svijeta, no pažnju javnosti sada sve više privlače i njezine kćeri, 16-godišnja Valentina i 13-godišnja Sienna.

U elegantnom i dugo iščekivanom trenutku, Limine nasljednice prvi su put stale pred kamere zajedno s majkom i oduševile publiku.

Valentina i Sienna na snimanju za brend Victoria's Secret pokazale su prirodnu gracioznost i samopouzdanje koje neodoljivo podsjeća na Limu u njezinim počecima kada je za isti brend hodala modnim pistama noseći izazovno donje rublje, često popraćeno instalacijama krila.

Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je val pozitivnih reakcija, uz brojne komentare kako ljepota i karizma očito teku u obitelji.

Pohvale obitelji rekla je i talijanska manekenka Bianca Balti, američka manekenka Ashley Graham, kao i Ana Antić, poznata stilistica naših korijena koja je već godinama aktivna kao modna stilistica i savjetnica, ali i kao najbolja prijateljica Adriane Lime.

Samu Adrianu posebno je dirnulo to iskustvo, koje je opisala kao emotivan i nezaboravan trenutak u kojem su se isprepleli profesionalni ponos i majčinska ljubav.

"Dobiti ovu priliku za njih i za mene da budemo zajedno na photo sessionu, bilo je zaista magično. Bio je to vrlo poseban trenutak, posebno za Majčin dan. I to je bio dan koji neću zaboraviti, i mislim da je to dan koji one neće zaboraviti nikad u svom životu. To im je prvo profesionalno fotografiranje", izjavila je Lima za People.

Valentinu i Siennu Lima je dobila u braku s bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem, s kojim je Lima ostala u korektnim odnosima i nakon razvoda.

U međuvremenu, Lima je pronašla novu ljubavnu sreću uz američkog biznismena Andrea Lemmersa, s kojim je proširila obitelj. Osim sina kojeg su zajedno dobili, skladno odgajaju i njegovu djecu iz prethodne veze.

POGLEDAJTE VIDEO: Musk najavljuje 'univerzalni visoki dohodak': Provjerili smo budućnost u kojoj nećete morati raditi