KRV NIJE VODA /

Kćeri Adriane Lime izrasle su u prave ljepotice: Zablistale su na snimanju za Victoria's Secret

Kćeri Adriane Lime izrasle su u prave ljepotice: Zablistale su na snimanju za Victoria's Secret
Foto: Profimedia

Kada se spomene Adriana Lima, odmah asociramo sinonim za ljepotu i modne revije Victoria's Secret, a sada sve više pažnje privlače i njezine kćeri koje najavljuju novu generaciju modnih zvijezda

30.4.2026.
10:30
Slavna 44-godišnja brazilska manekenka Adriana Lima već se desetljećima smatra jednom od najljepših žena svijeta, no pažnju javnosti sada sve više privlače i njezine kćeri, 16-godišnja Valentina i 13-godišnja Sienna.

U elegantnom i dugo iščekivanom trenutku, Limine nasljednice prvi su put stale pred kamere zajedno s majkom i oduševile publiku.

Valentina i Sienna na snimanju za brend Victoria's Secret pokazale su prirodnu gracioznost i samopouzdanje koje neodoljivo podsjeća na Limu u njezinim počecima kada je za isti brend hodala modnim pistama noseći izazovno donje rublje, često popraćeno instalacijama krila.

Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je val pozitivnih reakcija, uz brojne komentare kako ljepota i karizma očito teku u obitelji.

Pohvale obitelji rekla je i talijanska manekenka Bianca Balti, američka manekenka Ashley Graham, kao i Ana Antić, poznata stilistica naših korijena koja je već godinama aktivna kao modna stilistica i savjetnica, ali i kao najbolja prijateljica Adriane Lime.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samu Adrianu posebno je dirnulo to iskustvo, koje je opisala kao emotivan i nezaboravan trenutak u kojem su se isprepleli profesionalni ponos i majčinska ljubav.

"Dobiti ovu priliku za njih i za mene da budemo zajedno na photo sessionu, bilo je zaista magično. Bio je to vrlo poseban trenutak, posebno za Majčin dan. I to je bio dan koji neću zaboraviti, i mislim da je to dan koji one neće zaboraviti nikad u svom životu. To im je prvo profesionalno fotografiranje", izjavila je Lima za People.

Valentinu i Siennu Lima je dobila u braku s bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem, s kojim je Lima ostala u korektnim odnosima i nakon razvoda.

U međuvremenu, Lima je pronašla novu ljubavnu sreću uz američkog biznismena Andrea Lemmersa, s kojim je proširila obitelj. Osim sina kojeg su zajedno dobili, skladno odgajaju i njegovu djecu iz prethodne veze.

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike