Bianca Balti zablistala na Sanremu: Povratak nakon borbe s rakom jajnika

Talijanska supermodel i voditeljica Bianca Balti (40) pojavila se na drugoj večeri prestižnog festivala Sanremo, čime je oduševila publiku svojim povratkom na scenu. Ova pojava bila je posebno emotivna jer je Balti nedavno objavila da je završila s kemoterapijom, koju je primala nakon što joj je prošle godine dijagnosticiran rak jajnika.

Balti, koja je jedna od voditeljica ovogodišnjeg Sanrema, nedavno je podijelila dirljivu objavu na društvenim mrežama povodom Svjetskog dana borbe protiv raka, koji se obilježava 4. veljače.

"To je uvijek bio samo običan dan na koji bi me podsjetile objave na društvenim mrežama, iako mi je teta umrla od raka dojke kada je imala 39 godina, a mojoj majci je prije par godina dijagnosticiran mijelom. I bez obzira na moju vlastitu dijagnozu iz 2021. godine, kada mi je potvrđeno da nosim gen BRCA1 i zbog kojeg sam 2022. godine otišla na preventivnu duplu mastektomiju. Rak nije mogao zaokupirati moje misli, kamoli moje tijelo", napisala je Balti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve do 8. rujna 2024. godine, dana kada je rak, specifično rak jajnika, došao u moj život. Bio je kao smrtna kazna. Krenula sam na putovanje s kemoterapijom 14. listopada i trajao je sve do 27. siječnja i, začudo, tijekom ovih nekoliko mjeseci, osjećala sam se življe nego ikada prije. Više nisam uzimala svoj život zdravo za gotovo. Bila sam jako zahvalna. Sve je počelo izgledati kao blagoslov", poručila je.

Foto: Profimedia

Iako je iza nje teška borba, Bianca Balti ističe kako je svaki trenutak postao dragocjeniji te da sada još više cijeni život.

"Bilo je teško, ali nije sasvim gotovo još. No, nikada ne bih birala ni jedan drugi put. Kažu: 'Što vas ne ubije, ojača vas', no iz svog iskustva mogu reći - zbog onog što me nije ubilo, zavoljela sam život puno više", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rak jajnika dijagnosticiran joj je u rujnu prošle godine, nakon što je hospitalizirana zbog jakih bolova u trbuhu.

Bianca Balti majka je dviju djevojčica – 17-godišnje Matilde, koju ima iz prvog braka s Christianom Lucidijem, i 9-godišnje Mie, koju je dobila u drugom braku s Matthewom McRaom. Upravo su joj obitelj i najbliži bili najveća podrška tijekom cijele borbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otkrio što mu je obilježilo ovu godinu osim uspjeha na Eurosongu