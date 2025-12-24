Kaubojski šeširi, raskošne bunde i skupi šoping: Aspen je zimski raj za bogate i slavne

Aspen u Coloradu već desetljećima važi za najekskluzivniji skijaški resort na svijetu, destinaciju gdje luksuz i slavne osobe idu ruku pod ruku. Još od 1930-ih privlači bogate i poznate koji traže privatnost, udobnost i spektakularnu zimsku idilu. Mediji ga često nazivaju “Hollywoodski skijaški raj” ili “playground for the rich and famous”, a snježni vrhovi, privatni hoteli i ekskluzivni après-ski događaji čine Aspen mjestom gdje glamur i zabava uvijek idu zajedno.

Foto: @nikotyler/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Foto: @nikotyler/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Glamur

Tijekom zimskih mjeseci, ulice Aspena postaju pozornica za A-listere. Među redovitim posjetiteljima su članovi obitelji Kardashian-Jenner, poput Kendall (30) i Kylie (28), koje često dolaze u društvu prijateljice Hailey Bieber (29). Njima se pridružuju i ikone poput Mariah Carey (56), poznate po ekstravagantnim modnim izdanjima, te holivudski veterani Goldie Hawn (80) i Kurt Russell (74), koji u Aspenu imaju i svoj dom.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Foto: Perkins, Thompsett/pacific Coast News/profimedia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Skupi shopping

Osim glamura i zabave, Aspen je i omiljena destinacija za skupi shopping, od ekskluzivnih butika do luksuznih suvenira. Svaki dolazak slavnih u grad postaje medijski događaj, a paparazzi bilježe modne kombinacije, luksuzne detalje i romantične trenutke. Aspen je tako postao simbol ekstravagancije, luksuznog zimskog života i stalnog interesa medija za slavne osobe.

Foto: Perkins, Thompsett/pacific Coast News/profimedia

Foto: Lagossiptv/ The Daily Stardust/backgrid/backgrid Usa/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Petarde jačine ručne bombe u rukama naše djece: Pogledajte što je učenik donio u školu...