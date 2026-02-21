Prvi put u javnosti nakon uhićenja princa Andrewa: Kate je sve iznenadila svojom reakcijom

Princeza od Walesa, Kate Middleton (44), pojavila se na ragbi utakmici u ulozi pokroviteljice Engleskog ragbijaškog saveza (RFU) te je, unatoč lošem početku Engleske protiv Irske, djelovala dobro raspoloženo. U elegantnom dugom plavom kaputu i sa šalom u bojama saveza, Kate je pratila susret u kojem je Irska brzo povela s 22-0, a fotografi su je snimili s velikim osmjehom na licu.

Foto: Andrew Matthews, PA Images/Alamy/Profimedia

Bio je to njezin prvi javni nastup otkako su policijski službenici Thames Valley Policea uhitili bivšeg princa Andrewa, mlađeg brata kralja Charlesa, pod sumnjom na zlouporabu javne dužnosti. Andrew je u pritvoru proveo oko 11 sati, a slučaj je dodatno uzdrmao već narušeni ugled britanske kraljevske obitelji.

Utakmica je obilježila drugi tjedan turnira Six Nations, dok je Wales kasnije trebao odmjeriti snage sa Škotskom na stadionu Principality u Cardiffu. Očekuje se da će tom susretu prisustvovati i princeza Anne, pokroviteljica Škotskog ragbijaškog saveza.

Foto: Adam Davy, PA Images/Alamy/Profimedia

Teret budućnosti na Williamu i Kate

Pojavljivanje princeze dolazi u trenutku kada stručnjaci za krizno komuniciranje upozoravaju da odgovornost za obnovu ugleda monarhije sada “u potpunosti” pada na princa Williama i Kate. Kao budući kralj i kraljica, od njih se očekuje da definiraju viziju britanske monarhije za sljedećih 50 godina, piše Daily Mail.

Skandal vezan uz Andrewove veze s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom godinama je pratio obitelj, a objava dokumenata iz Epsteinove ostavštine od strane američkog Ministarstva pravosuđa dodatno je rasplamsala kontroverze. Pojedini zapisi navodno sugeriraju dijeljenje osjetljivih informacija tijekom Andrewova mandata trgovačkog izaslanika.

S obzirom na to da je Andrewova popularnost na rekordno niskoj razini, stručnjaci smatraju da će William i Kate morati “uspostaviti integritet kraljevske obitelji” i otvoriti je većoj transparentnosti u vremenu kada javnost sve pažljivije promatra svaki njihov potez.

Foto: Andrew Matthews, PA Images/Alamy/Profimedia

Jasna poruka kralja

Samo dva sata nakon potvrde uhićenja, kralj Charles izdao je neuobičajeno brzu i odlučnu izjavu, naglasivši da “zakon mora ići svojim tijekom” te da će pružiti “punu i bezrezervnu podršku i suradnju” nadležnim tijelima. Istaknuo je i kako, dok traje istraga, ne bi bilo primjereno dodatno komentirati slučaj.

Poznato je da su princ i princeza od Walesa podržali kraljevu odluku te da su posljednjih godina bili među najvećim zagovornicima distanciranja obitelji od Andrewa. Charles je već ranije oduzeo bratu službene titule, čime je započeo proces njegovog formalnog udaljavanja iz javnog života.

Pogled prema budućnosti

Iako se William i Kate nisu izravno očitovali o aktualnim događajima, princ je ranije poručio da su “promjene na njegovoj agendi” kada jednom stupi na prijestolje. U vremenu kada se tradicionalni stavovi prema monarhiji mijenjaju, javno povjerenje postaje ključno.

Pojavljivanje princeze od Walesa na sportskom događaju, u trenucima kada je obitelj pod snažnim pritiskom, mnogi tumače kao poruku stabilnosti i kontinuiteta. No, jasno je da će upravo William i Kate morati odrediti smjer kojim će britanska monarhija krenuti i hoće li uspjeti obnoviti njezin poljuljani ugled.

