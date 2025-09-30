Kao da se ništa nije dogodilo: Pogledajte što Darko Lazić radi četiri dana nakon nesreće

Folk pjevač Darko Lazić (33) nedavno je doživio prometnu nesreću u Beogradu, vraćajući se kući s proslave zajedno sa suprugom Katarinom. Pjevač je posljednjih dana pod povećalom javnosti i medija, no smiruje situaciju i tvrdi da razloga za brigu nema jer nitko u nesreći nije ozlijeđen.

Na društvenim mrežama često objavljuje trenutke iz svakodnevice, a sada je pokazao kako provodi vrijeme nakon nesreće. Sudeći prema fotografijama na društvenim mrežama, Darko uživa u društvu prijatelja i ponaša se kao da se ništa nije dogodilo. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Kuha i pjeva

Na Instagram Storyju objavio je snimku na kojoj kuha i pjeva. "Dođe mi tako dok kuham", napisao je Darko.

Podsjetimo, Lazić je prouzročio prometnu nesreću tako što je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobus. U vozilu javnog prijevoza nije bilo putnika, a za volanom se nalazio vozač R. M. (65) koji nije ozlijeđen. Na mjestu suvozača u autu, sjedila je njegova supruga Katarina.

POGLEDAJTE VIDEO: Pomama za lijekovima za mršavljenje: Doznajte tko ih ne smije koristiti i koje nuspojave očekivati