Nakon nesreće koja je šokirala regiju, eskaliralo u obitelji Darka Lazića: 'Više ne može trpjeti!'

Srpska zvijezda Darko Lazić (33) nedavno je doživio prometnu nesreću dok je u automobilu bio s suprugom Katarinom koja je pritom lakše ozlijeđena. Navodno nakon ove situacije njihov brak se ozbiljno "našao na klimavim nogama". Katarina se ne oglašava ni na društvenim mrežama te ne reagira na Darkove emotivne objave.

Izvor blizak paru otkriva da je Katarina jasno postavila ultimatum: Želi da se Darko ponovno podvrgne terapiji jer je to, prema njezinim riječima, bilo najmirnije razdoblje u njihovu braku. Ako to odbije, ona odlazi kod svojih roditelja i ne planira se vratiti.

"Nekada je bilo manje problema, više povjerenja, i Kaća to vidi kao jedini način da ga spasi. Ako odbije, odlazi kod svojih i više se neće vraćati. Već danima ne izlazi iz kuće, povukla se i ne želi razgovarati ni s kim. Stalno ponavlja da ovako više ne može živjeti. Ultimatum nije prijetnja, već posljednja prilika koju daje Darku", rekao je izvor za Informer.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

S druge strane, Darko je za medije izjavio da ne smatra da je kriv za nesreću i da nema namjeru angažirati vozača.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrivamo kako su dvojica policajaca i odvjetnik zarađivali na prometnim nesrećama