Šogorica Darka Lazića iznijela šokantne detalje nesreće: 'Vidjela sam ga u ruci s ovim pićem...'

Vijest o prometnoj nesreći srpskog pjevača Darka Lazića (33) i njegove supruge Katarine izazvala je veliku buru u medijima, a sada su isplivali novi detalji. O cijelom slučaju oglasila se njegova šogorica Tijana Matić te otkrila u kakvom su stanju Katarina i Darko.

"Kaća i Darko su dobro i oporavljaju se, ali to će potrajati. Oboje imaju ozljede glave, no srećom nisu u životnoj opasnosti. Kaću sam vidjela, a Darko je spavao jer je kasnije izašao iz bolnice. Telefon nam stalno zvoni, i njezin i moj. Ona je prošla nešto lakše od njega, ali važno je da su dobro", izjavila je Tijana.

Dodala je i da su prizori nakon nesreće bili vrlo potresni: "Vidjela sam snimke automobila u medijima – izgledalo je jezivo. I Kaća i Darko imali su posjekotine po glavi. Znate i sami da krv zna jako teći čak i kod manjih ozljeda, pa je prizor bio strašan. Kad sam čula da su oboje pri svijesti i izvan životne opasnosti, malo sam se smirila."

Na pitanje je li Darko konzumirao alkohol prije nesreće, Tijana nije dala konkretan odgovor. "Ne želim ništa tvrditi ni negirati jer nisam svojim očima vidjela. Vidjela sam ga s energetskim pićem nekoliko puta, ali ne mogu reći je li pio alkohol ili nije. Nisam bila prisutna cijelo vrijeme", dodala je.

Podsjetimo, Darko je doživio prometnu nesreću u blizini beogradske Arene. Prema službenim informacijama, u trenutku nesreće imao je više od 1,9 promila alkohola u krvi, dok važeću vozačku dozvolu nema, jer mu je ranije oduzeta. Test na droge bio je negativan. Prema dostupnim podacima vozio je Mercedes kad se velikom brzinom zabio u autobus kojim je upravljao 65-godišnji vozač. Od siline udarca, automobil je odbačen na bankinu. Vatrogasci su morali izvlačiti i Darka i Katarinu koji su bili pri svijesti tijekom cijelog spašavanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok bukte prosvjedi, Vučić sprema vojnu paradu: 'Lete nad gradom, misliš srušit će ti zgradu'