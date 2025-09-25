Darko Lazić oglasio se nakon teške prometne nesreće koju je prouzročio: 'Izgubio sam kontrolu'

Noćas oko jedan sat iza ponoći dogodila se teška prometna nesreća u blizini isključenja za Arenu u Beogradu. U sudaru su ozlijeđeni pjevač Darko Lazić (33) i njegova supruga Katarina Lazić, a pjevač se ubrzo oglasio za Blic gdje je ispričao prve detalje nakon nesreće. Prema pisanju Kurira, Lazić je vozio Mercedes u vlasništvu jedne leasing kuće kada je izgubio kontrolu i udario u autobus. U vozilu javnog prijevoza nije bilo putnika, a za volanom se nalazio vozač R. M. (65) koji nije ozlijeđen.

Na mjestu suvozača u autu, sjedila je njegova supruga Katarina.

'Izgubio sam kontrolu'

Po nalogu Trećeg osnovnog tužiteljstva Darku Laziću su uzeti krv i urin na analizu, a u razgovoru za Blic, pjevač je otkrio detalje.

''Izgubio sam kontrolu. Vidim da su svi prenijeli da sam bio u alkoholiziranom stanju i da se spominju nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu nikom ništa. Preživjeli smo. Moja supruga je dobro. Ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša i udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu i nitko nije povrijeđen. Svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenja brzine. Idemo dalje'', rekao je Lazić i dodao da ima 15 šavova, ali alkohola u krvi nema.

Dodao je da mu je najteže palo to što su njega i Katarinu razdvojili odmah nakon nesreće.

''Nas su razdvojili u jednom trenutku. Ja sam bio u nesvjesnom stanju ali toga se ne sjećam. Kada sam primijetio da nje nema pored mene, odmah sam pitao li je ona dobro'', izjavio je za istoimeni medij

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mladi Hrvati najkasnije odlaze od kuće: Jesu li krivi roditelji ili država?